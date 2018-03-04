Директор «Амкара»: «Видел, как в сторону нашего вратаря летел файер»

не пойму только, зачем такая команда нужна. выходить, чтобы поваляться на поле, потянуть время итд, чтобы увезти ничью.. Жаль что Зенит не умеет наказывать этих псевдофутболистов
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов после матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) высказал недовольство поведением петербургских болельщиков.
Ранее голкипер пермяков Артур Нигматуллин заявил, что в концовке встречи в него бросали посторонние предметы.
«С Артуром пока не разговаривал. Но я лично видел, как с трибуны в него летел файер, какие-то другие предметы. Артур поднимал и выкидывал их за ворота. Повода не доверять нашему игроку я не вижу. Это не тот человек, который будет жаловаться на судьбу и что-то придумывать. Я за это ручаюсь.
Такое поведение не красит любых фанатов. Ни питерских, ни любых других. Как болеют в Питере, мы знаем — великолепные песни, плакаты, кричалки. Они гонят команду вперед просто блестяще. Они одни из лучших в России. Но такие вещи не украшают футбол, на них надо обратить внимание. Это нехорошо», — сказал Маслов.