Директор «Амкара»: «Видел, как в сторону нашего вратаря летел файер»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов после матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) высказал недовольство поведением петербургских болельщиков.

Ранее голкипер пермяков Артур Нигматуллин заявил, что в концовке встречи в него бросали посторонние предметы.

«С Артуром пока не разговаривал. Но я лично видел, как с трибуны в него летел файер, какие-то другие предметы. Артур поднимал и выкидывал их за ворота. Повода не доверять нашему игроку я не вижу. Это не тот человек, который будет жаловаться на судьбу и что-то придумывать. Я за это ручаюсь.

Такое поведение не красит любых фанатов. Ни питерских, ни любых других. Как болеют в Питере, мы знаем — великолепные песни, плакаты, кричалки. Они гонят команду вперед просто блестяще. Они одни из лучших в России. Но такие вещи не украшают футбол, на них надо обратить внимание. Это нехорошо», — сказал Маслов.