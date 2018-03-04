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    Директор «Амкара»: «Видел, как в сторону нашего вратаря летел файер»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов после матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) высказал недовольство поведением петербургских болельщиков.

    Ранее голкипер пермяков Артур Нигматуллин заявил, что в концовке встречи в него бросали посторонние предметы.

    «С Артуром пока не разговаривал. Но я лично видел, как с трибуны в него летел файер, какие-то другие предметы. Артур поднимал и выкидывал их за ворота. Повода не доверять нашему игроку я не вижу. Это не тот человек, который будет жаловаться на судьбу и что-то придумывать. Я за это ручаюсь.

    Такое поведение не красит любых фанатов. Ни питерских, ни любых других. Как болеют в Питере, мы знаем — великолепные песни, плакаты, кричалки. Они гонят команду вперед просто блестяще. Они одни из лучших в России. Но такие вещи не украшают футбол, на них надо обратить внимание. Это нехорошо», — сказал Маслов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 10:12

      не пойму только, зачем такая команда нужна. выходить, чтобы поваляться на поле, потянуть время итд, чтобы увезти ничью.. Жаль что Зенит не умеет наказывать этих псевдофутболистов

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