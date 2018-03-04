Бубнов: «Все удаления в игре «Зенит» – «Амкар» были по делу»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром».

Напомним, что команды сыграли вничью – 0:0. По окончании встречи главный тренер петербуржцев Роберто Манчини остался крайне недоволен судейством.

«Амкар» не сделал в обороне ничего сверхъестественного, просто выстроил плотные редуты, действовал в три центральных защитника. Но медленный темп развития атак «Зенита», который много и бесцельно владел мячом, отсутствие взаимодействия между средней и передней линиями, ноль креатива в исполнении хавбеков сами сделали оборону гостей непроходимой. Паредес действовал глубоко на позиции опорника, вдобавок достаточно рано удалился Ерохин. Дриусси и Кокорин оказались полностью отрезаны от внятного снабжения.

Удивительно также, что Манчини не стал делать замены в перерыве, хотя они напрашивались сами собой. Потом, когда «Зенит» остался в меньшинстве, вмешались внешние обстоятельства, но а раньше-то? Словом, «Зенит» очень неважно выглядел в атаке. У «Амкара» тоже не выходило внятной контригры, но ситуация, когда и одни, и другие беспомощны в созидании в данном случае однозначно устраивала гостей, ибо она ничейная.

Непонятно, почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты с составом в неподходящие моменты, а затем сам же признает ошибки посредством замен. Видно, что игроки «Зенита» сильно нервничали, стали срываться от бессилия, получать желтые карточки на ровном месте. Все удаления в игре были по делу, никакого скандала на этой почве не должно возникнуть. Теперь в Ростове-на-Дону «Зениту» играть без трех дисквалифицированных игроков основы: удаленных Ерохина и Кришито, а также перебравшего желтых карточек Паредеса», – отметил Бубнов.