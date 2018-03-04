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    Бубнов: «Все удаления в игре «Зенит» – «Амкар» были по делу»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром».

    Напомним, что команды сыграли вничью – 0:0. По окончании встречи главный тренер петербуржцев Роберто Манчини остался крайне недоволен судейством.

    «Амкар» не сделал в обороне ничего сверхъестественного, просто выстроил плотные редуты, действовал в три центральных защитника. Но медленный темп развития атак «Зенита», который много и бесцельно владел мячом, отсутствие взаимодействия между средней и передней линиями, ноль креатива в исполнении хавбеков сами сделали оборону гостей непроходимой. Паредес действовал глубоко на позиции опорника, вдобавок достаточно рано удалился Ерохин. Дриусси и Кокорин оказались полностью отрезаны от внятного снабжения.

    Удивительно также, что Манчини не стал делать замены в перерыве, хотя они напрашивались сами собой. Потом, когда «Зенит» остался в меньшинстве, вмешались внешние обстоятельства, но а раньше-то? Словом, «Зенит» очень неважно выглядел в атаке. У «Амкара» тоже не выходило внятной контригры, но ситуация, когда и одни, и другие беспомощны в созидании в данном случае однозначно устраивала гостей, ибо она ничейная.

    Непонятно, почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты с составом в неподходящие моменты, а затем сам же признает ошибки посредством замен. Видно, что игроки «Зенита» сильно нервничали, стали срываться от бессилия, получать желтые карточки на ровном месте. Все удаления в игре были по делу, никакого скандала на этой почве не должно возникнуть. Теперь в Ростове-на-Дону «Зениту» играть без трех дисквалифицированных игроков основы: удаленных Ерохина и Кришито, а также перебравшего желтых карточек Паредеса», – отметил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.03.2018 07:10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 14:13

      Согласен -- эксперименты с составом пора заканчивать ещё позавчера -- должен быть основной - стартовый состав !!!

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:07

      Поощрение тактики мелкого фола со стороны судей у автобусных команда доканает наш чемп.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Константинн > paracetamol 4 марта 2018, 13:26

      Так научись играть против таких команд, зачем тогда тренер нужен?

      -1
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 4 марта 2018, 12:58

      Бубнов.....а это тот, который до матча сообщил, что Питер разгромит Пермяков???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 марта 2018, 11:57

      Единственная ошибка судьи, надо было тех поражение засчитывать за поведение фанатов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 марта 2018, 11:29

      скоро в ростове кранты этому экспериментальщику будет фусик волосы рвать будет в одном месте Миллер в церковь уйдёт

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 марта 2018, 10:54

      anatolich72, а ты сам где прячешься? В заднице чтоль?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 10:23

      все верно сказал.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 марта 2018, 10:18

      Даже Бубен на сей раз истину глаголит!

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 марта 2018, 09:55

      Ну естественно, только так и ни как иначе... Теперь все информационное поле будет забито высказываниями всех московских..., бывших и настоящих... Но я уверен, что если бы какой нибудь условный Сельдяков отсудил таким образом например матч Спартак - Амкар - вою было бы на всю столицу... И этот парень добровольно бы взял метлу и в ФНЛ трибуны подметать... А так он у вас сегодня конечно же герой... Как пешком играл 80 мин Зенит - не обсуждаю.., все все видели...

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      Рейтинг: +450

      Houston 4 марта 2018, 09:55

      Пускай Манчини еще тренирует зенит!)

      2
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