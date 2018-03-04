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  • Бубнов: «Все удаления в игре «Зенит» – «Амкар» были по делу»

Бубнов: «Все удаления в игре «Зенит» – «Амкар» были по делу»

4 марта 2018, 07:10
26

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Амкаром».

Напомним, что команды сыграли вничью – 0:0. По окончании встречи главный тренер петербуржцев Роберто Манчини остался крайне недоволен судейством.

«Амкар» не сделал в обороне ничего сверхъестественного, просто выстроил плотные редуты, действовал в три центральных защитника. Но медленный темп развития атак «Зенита», который много и бесцельно владел мячом, отсутствие взаимодействия между средней и передней линиями, ноль креатива в исполнении хавбеков сами сделали оборону гостей непроходимой. Паредес действовал глубоко на позиции опорника, вдобавок достаточно рано удалился Ерохин. Дриусси и Кокорин оказались полностью отрезаны от внятного снабжения.

Удивительно также, что Манчини не стал делать замены в перерыве, хотя они напрашивались сами собой. Потом, когда «Зенит» остался в меньшинстве, вмешались внешние обстоятельства, но а раньше-то? Словом, «Зенит» очень неважно выглядел в атаке. У «Амкара» тоже не выходило внятной контригры, но ситуация, когда и одни, и другие беспомощны в созидании в данном случае однозначно устраивала гостей, ибо она ничейная.

Непонятно, почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты с составом в неподходящие моменты, а затем сам же признает ошибки посредством замен. Видно, что игроки «Зенита» сильно нервничали, стали срываться от бессилия, получать желтые карточки на ровном месте. Все удаления в игре были по делу, никакого скандала на этой почве не должно возникнуть. Теперь в Ростове-на-Дону «Зениту» играть без трех дисквалифицированных игроков основы: удаленных Ерохина и Кришито, а также перебравшего желтых карточек Паредеса», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (26)
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lotsman
1520137435
Бубнов прав, атаки у Зенита не было.
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GoLenaStop
1520138043
Зенит без лидера... Ещё сто раз вспомните Халка!...
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Garrincha58
1520142894
Zenit si è trasformato in un mucchio di spazzatura e non una squadra che vuole vincere raccoglie tutti i passaporti feccia di tutto il calcio russo, e l'allenatore non è semplicemente un professionista o finge di scapparе Специально написал на итальянском может мистер прочитает
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Холстомер
1520142902
Нет в Зените игроков типа Халка, Данни, Витселя. Набрали столько посредственностей - ни богу свечка, ни черту кочерга.
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vladimir-7
1520143544
Статья А. Бубнова справедливая, всё рассмотрел по делу.
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BarStep
1520146546
Ну естественно, только так и ни как иначе... Теперь все информационное поле будет забито высказываниями всех московских..., бывших и настоящих... Но я уверен, что если бы какой нибудь условный Сельдяков отсудил таким образом например матч Спартак - Амкар - вою было бы на всю столицу... И этот парень добровольно бы взял метлу и в ФНЛ трибуны подметать... А так он у вас сегодня конечно же герой... Как пешком играл 80 мин Зенит - не обсуждаю.., все все видели...
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a-rakhmatov
1520147932
Даже Бубен на сей раз истину глаголит!
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OfaZavr
1520148209
все верно сказал.
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iBragim2102
1520153836
Единственная ошибка судьи, надо было тех поражение засчитывать за поведение фанатов!
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paracetamol
1520158033
Поощрение тактики мелкого фола со стороны судей у автобусных команда доканает наш чемп.
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