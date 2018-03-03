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  • Биатлонисты Бабиков, Гараничев, Логинов, Цветков посетили матч «Зенит» – «Амкар»

Биатлонисты Бабиков, Гараничев, Логинов, Цветков посетили матч «Зенит» – «Амкар»

3 марта 2018, 23:38
4

Члены сборной России по биатлону Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков посетили матч 21 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» (0:0).

Об этом посредством социальной сети рассказал Бабиков – участник Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

«После первой тренировки успели на матч «Зенит» – «Амкар».

Впервые в жизни на футбольном стадионе, и вот что я увидел: цивильный стадион, тепло и комфортно, домашний фан-сектор впечатлил слаженными действиями и мощным зарядом. Жаль только, что один файер кинули, и монетки, видимо, на счастье, в соперников прилетали.

В общем, я доволен, ребята довольны, а Александр Логинов вообще может комментировать матчи.

Да, и теперь на стадионах очень много детей, это показатель безопасности и цивилизации, я считаю», – написал спортсмен.

Бабиков – победитель одной гонки в рамках Кубка мира.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1520109655
Ага,монеты и файер на счастье,а как по другому))))
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DOCTOR PENALTY
1520110919
А как вам, парни, то, что зенитовцы истерили всю игру, будто мельдония объелись?
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Боцман59rus
1520111891
с мрачным видом перед олимпиадой отработали под камеру на разных телешоу, выбивая слезу у народа, а теперь жизнь наладилась -маски скинуты... судя по спортивным достижениям, у этой четверки и зенита полная идилия и у тех и других, с результатами общая задница, с Мутко и Фурсенко аккурат между булок
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serppion
1520137996
Ну и что? У меня шнурок развязался - напиши, Бомбардир, и про эту хрень.
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