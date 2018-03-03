Биатлонисты Бабиков, Гараничев, Логинов, Цветков посетили матч «Зенит» – «Амкар»

Члены сборной России по биатлону Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков посетили матч 21 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» (0:0).

Об этом посредством социальной сети рассказал Бабиков – участник Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

«После первой тренировки успели на матч «Зенит» – «Амкар».

Впервые в жизни на футбольном стадионе, и вот что я увидел: цивильный стадион, тепло и комфортно, домашний фан-сектор впечатлил слаженными действиями и мощным зарядом. Жаль только, что один файер кинули, и монетки, видимо, на счастье, в соперников прилетали.

В общем, я доволен, ребята довольны, а Александр Логинов вообще может комментировать матчи.

Да, и теперь на стадионах очень много детей, это показатель безопасности и цивилизации, я считаю», – написал спортсмен.

Бабиков – победитель одной гонки в рамках Кубка мира.