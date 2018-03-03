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    Биатлонисты Бабиков, Гараничев, Логинов, Цветков посетили матч «Зенит» – «Амкар»

    Члены сборной России по биатлону Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков посетили матч 21 тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и пермским «Амкаром» (0:0).

    Об этом посредством социальной сети рассказал Бабиков – участник Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

    «После первой тренировки успели на матч «Зенит» – «Амкар».

    Впервые в жизни на футбольном стадионе, и вот что я увидел: цивильный стадион, тепло и комфортно, домашний фан-сектор впечатлил слаженными действиями и мощным зарядом. Жаль только, что один файер кинули, и монетки, видимо, на счастье, в соперников прилетали.

    В общем, я доволен, ребята довольны, а Александр Логинов вообще может комментировать матчи.

    Да, и теперь на стадионах очень много детей, это показатель безопасности и цивилизации, я считаю», – написал спортсмен.

    Бабиков – победитель одной гонки в рамках Кубка мира.

    Источник: Instagram

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    03.03.2018 23:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2018, 07:33

      Ну и что? У меня шнурок развязался - напиши, Бомбардир, и про эту хрень.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 марта 2018, 00:18

      с мрачным видом перед олимпиадой отработали под камеру на разных телешоу, выбивая слезу у народа, а теперь жизнь наладилась -маски скинуты... судя по спортивным достижениям, у этой четверки и зенита полная идилия и у тех и других, с результатами общая задница, с Мутко и Фурсенко аккурат между булок

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 4 марта 2018, 00:01

      А как вам, парни, то, что зенитовцы истерили всю игру, будто мельдония объелись?

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 23:40

      Ага,монеты и файер на счастье,а как по другому))))

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