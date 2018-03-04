Примера. Дубль Роналду помог «Реалу» в большинстве обыграть «Хетафе»

В матче 27-го тура Примеры «Реал» дома победил «Хетафе» – 3:1. Гости заканчивали встречу вдесятером после удаления Лоика Реми.

Нападающий сливочных Криштиану Роналду сделал дубль и преодолел отметку в 300 голов в рамках чемпионата Испании.

После этого результата «Реал» остался на третьем месте в турнирной таблице, «Хетафе» – 10-й.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Реал – Хетафе – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 24; 2:0 – Роналду, 45; 2:1 – Портильо, 65 (с пенальти); 3:1 – Роналду, 79.

Удаление: нет – Реми, 47.

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