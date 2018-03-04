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Материалы

Реал - Хетафе

03.03.2018, Суббота, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 27 тур Реал - Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
8 тур
14 октября, суббота 17:15 Хетафе 1:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 17:00 Хетафе 1:5 Реал
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 21:30 Реал 7:3 Хетафе
19 тур
18 января, воскресенье 14:00 Хетафе 0:3 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Хетафе 0:3 Реал
5 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 15:00 Реал 4:0 Хетафе
2 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Хетафе 2:1 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:00 Хетафе 0:1 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 22:00 Реал 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
10 мая, вторник 23:55 Реал 4:0 Хетафе
17 тур
3 января, понедельник 23:55 Хетафе 2:3 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 22:00 Хетафе 2:4 Реал
9 тур
31 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
21 апреля, вторник 23:00 Реал 3:2 Хетафе
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Хетафе 3:1 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 23:00 Реал 0:1 Хетафе
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Хетафе 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +12

    freddie-max 4 марта 2018, 01:56

    Супер)

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 4 марта 2018, 00:29

    Здесь всё предсказуемо, отлично Криштиану!

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    Рейтинг: +11

    venir33 3 марта 2018, 23:32

    ))

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