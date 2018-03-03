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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Хетафе
Реал - Хетафе: обзор матча 03 марта 2018
Реал
03.03.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
24'
Г. Бэйл
45'
К. Роналду
78'
К. Роналду
65'
Ф. Портильо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Хетафе
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
78'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Портильо
53'
Желтая карточка
Ф. Портильо
47'
Вторая желтая
Л. Реми
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
45'
Желтая карточка
Начо
34'
25'
Желтая карточка
Л. Реми
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Серхио Мора
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Хетафе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
19
Эрнандес
6
Начо
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Льоренте
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
4-3-1-2
1
Мартинес
22
Суарес
18
Гонсалес
2
Джене
5
Антунеш
14
Мора
76
Файр
8
Арамбарри
20
Портильо
9
Анхель
14
Реми
Остались в запасе
Реал
Хетафе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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