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Ари: «Пришла пора повторить хет-трик в ворота «Спартака»!»

3 марта 2018, 07:52
42

Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против московского «Спартака». Бразилец рассчитывает на хет-трик.

– Вы легко забиваете голы красно-белым. Есть ли секрет? Или просто оборона «Спартака» не очень хороша?

– Поначалу я неплохо знал минусы обороны. Потом где-то везло, где-то хорошо располагался в штрафной и замыкал передачи. Всего понемногу. Прошу Бога о том, чтобы забить снова и помочь команде. Но, конечно, самое важное – это победа.

– Вы уже делали хет-трик в ворота «Спартака», играя за «Краснодар». Не пора ли повторить?

– Пора! Это было бы великолепно. Но «Спартак» сейчас силен. Он не очень хорошо начал чемпионат, но теперь набрал ход. Так что соперник тоже будет бороться за титул.

– Если забьете гол, будете праздновать?

– Теперь – да. Все-таки прошло много времени с тех пор, как я покинул «Спартак». Какой-то период не отмечал голы из-за уважения к болельщикам команды. Но теперь уже другая ситуация. Тем не менее всегда буду уважать фанатов красно-белых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Ари
Комментарии (42)
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sergan113
1520054032
Три это хорошо.но мы будем рады и одному,победному.
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spar57
1520056591
На всякого Ари - есть свой Промес!!!
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Бугимен
1520057079
ОПЯТЬ ЭТОТ АРИ ДУРАГОН, СМОТРИ КАК ВАМ СТОЛЬКО НЕ ЗАБИЛИ!ВПЕРЕД СПАРТАК!
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Полная Канистра
1520057602
уж много поясничиешь помолчал бы смотри как бы вам не наколотили всех журналюг провокаторов этих глупых вопросов на помойку
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Боцман59rus
1520058353
главное чтоб котел не лопнул от напряга, вследствие усилий кочегаров
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Etiainen
1520061622
ееее РВИ ИХ!
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OfaZavr
1520061749
бахвальство и понты перед игрой к ничему хорошему не приведут.
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OOOVVV.
1520063729
Удачи в повторении хет-трика, Ари!
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Диктор
1520064449
Трепло просто-Спартак вас натянет .Считайте что отрыв уже пять очков.
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niko5
1520072835
Ты,язычек то бы попридержал!!!Кишка тонка не только у тебя,но и у Вашего гнилого Локомотива!!!!
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