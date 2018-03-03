Ари: «Пришла пора повторить хет-трик в ворота «Спартака»!»

Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против московского «Спартака». Бразилец рассчитывает на хет-трик.

– Вы легко забиваете голы красно-белым. Есть ли секрет? Или просто оборона «Спартака» не очень хороша?

– Поначалу я неплохо знал минусы обороны. Потом где-то везло, где-то хорошо располагался в штрафной и замыкал передачи. Всего понемногу. Прошу Бога о том, чтобы забить снова и помочь команде. Но, конечно, самое важное – это победа.

– Вы уже делали хет-трик в ворота «Спартака», играя за «Краснодар». Не пора ли повторить?

– Пора! Это было бы великолепно. Но «Спартак» сейчас силен. Он не очень хорошо начал чемпионат, но теперь набрал ход. Так что соперник тоже будет бороться за титул.

– Если забьете гол, будете праздновать?

– Теперь – да. Все-таки прошло много времени с тех пор, как я покинул «Спартак». Какой-то период не отмечал голы из-за уважения к болельщикам команды. Но теперь уже другая ситуация. Тем не менее всегда буду уважать фанатов красно-белых.