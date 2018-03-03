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    Ари: «Пришла пора повторить хет-трик в ворота «Спартака»!»

    Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился ожиданиями от матча 21 тура РФПЛ против московского «Спартака». Бразилец рассчитывает на хет-трик.

    – Вы легко забиваете голы красно-белым. Есть ли секрет? Или просто оборона «Спартака» не очень хороша?

    – Поначалу я неплохо знал минусы обороны. Потом где-то везло, где-то хорошо располагался в штрафной и замыкал передачи. Всего понемногу. Прошу Бога о том, чтобы забить снова и помочь команде. Но, конечно, самое важное – это победа.

    – Вы уже делали хет-трик в ворота «Спартака», играя за «Краснодар». Не пора ли повторить?

    – Пора! Это было бы великолепно. Но «Спартак» сейчас силен. Он не очень хорошо начал чемпионат, но теперь набрал ход. Так что соперник тоже будет бороться за титул.

    – Если забьете гол, будете праздновать?

    – Теперь – да. Все-таки прошло много времени с тех пор, как я покинул «Спартак». Какой-то период не отмечал голы из-за уважения к болельщикам команды. Но теперь уже другая ситуация. Тем не менее всегда буду уважать фанатов красно-белых.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2018 07:52
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:38

      Посмотрим чья возьмет.

      1
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      Рейтинг: +223

      niko5 3 марта 2018, 13:27

      Ты,язычек то бы попридержал!!!Кишка тонка не только у тебя,но и у Вашего гнилого Локомотива!!!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > niko5 3 марта 2018, 22:24

      *** у тебя ума как у табуретки!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 марта 2018, 12:11

      Ари молодец, удачи ему, побольше хет-триков, но не в матче со Спартаком конечно же!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 3 марта 2018, 12:07

      локо чемпион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 марта 2018, 11:07

      Трепло просто-Спартак вас натянет .Считайте что отрыв уже пять очков.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Диктор 3 марта 2018, 12:49

      вот это как раз слова настоящего трепла... хоть бы содержание удосужился прочитать

      2
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 3 марта 2018, 10:55

      Удачи в повторении хет-трика, Ари!

      5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2018, 10:31

      Страсти накаляются -- игра затрагивает многих -- будем надеяться на хорошую игру !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 марта 2018, 10:28

      Надо просто выиграть без бахвальства

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 10:22

      бахвальство и понты перед игрой к ничему хорошему не приведут.

      11
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > OfaZavr 3 марта 2018, 11:27

      Почему же ты этого не написал Промесу, который маски уже примеряет? Прочитай статью, а не только заголовок, и поймешь,что ни каких понтов и близко нет

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > OfaZavr 3 марта 2018, 11:34

      вам к Промесу... его не остановить...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mdu86 3 марта 2018, 18:20

      Промес хотя бы не говорит что пора хет-трик в ворота Локо повторить и я в новости о Промесе написал что где нужно его бывает не видно так что я косяки игроков Спартака никогда не прикрываю а говорю как есть.

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн > OfaZavr 3 марта 2018, 22:37

      Он бы еще в стартовом составе вышел, выпустят минут на 10.

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 3 марта 2018, 10:20

      ееее РВИ ИХ!

      4
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