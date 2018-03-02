Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бускетс ждет тяжелой игры против «Атлетико»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сожалеет, что его команда потеряла очки в выездном матче с «Лас-Пальмасом», который завершился со счетом 1:1.

    «Это был важный для нас матч, в котором мы потеряли два очка. И пусть «Лас-Пальмас» среди аутсайдеров, мы знали, что на выезде играть с ним трудно.

    Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, но в воскресенье нас ждет тяжелейшая игра», – сказал Бускетс.

    Матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико» состоится в воскресенье, 4 марта, в 18:15 по московскому времени

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 4 марта 2018, 08:11

      вперед барса этот матч покажет на сколько сильной стала барселона , и как они сыграют с Челси
      слава богу хотя бы выступаем лучше чем в прошлом сезоне , пусть и много ничейных результатов , узнаем в деле истощилась ли барселона или экономила силы для весны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 2 марта 2018, 16:28

      Барса забьет 3 мяча и выиграют,сомнений нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 11:59

      Вперёд,Атлетико!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11