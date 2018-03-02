Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бускетс ждет тяжелой игры против «Атлетико»

2 марта 2018, 11:43
3

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сожалеет, что его команда потеряла очки в выездном матче с «Лас-Пальмасом», который завершился со счетом 1:1.

«Это был важный для нас матч, в котором мы потеряли два очка. И пусть «Лас-Пальмас» среди аутсайдеров, мы знали, что на выезде играть с ним трудно.

Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, но в воскресенье нас ждет тяжелейшая игра», – сказал Бускетс.

Матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико» состоится в воскресенье, 4 марта, в 18:15 по московскому времени

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Атлетико Лас-Пальмас Бускетс Серхио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1519981156
Вперёд,Атлетико!!!
Ответить
ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1519997329
Барса забьет 3 мяча и выиграют,сомнений нет.
Ответить
Forever Blaugrana
1520140271
вперед барса этот матч покажет на сколько сильной стала барселона , и как они сыграют с Челси слава богу хотя бы выступаем лучше чем в прошлом сезоне , пусть и много ничейных результатов , узнаем в деле истощилась ли барселона или экономила силы для весны
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
23:13
1
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
23
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
10
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
7
Все новости
Все новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
Вчера, 19:30
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
Вчера, 13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
Вчера, 09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+