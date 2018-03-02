Бускетс ждет тяжелой игры против «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сожалеет, что его команда потеряла очки в выездном матче с «Лас-Пальмасом», который завершился со счетом 1:1.

«Это был важный для нас матч, в котором мы потеряли два очка. И пусть «Лас-Пальмас» среди аутсайдеров, мы знали, что на выезде играть с ним трудно.

Мы продолжаем лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, но в воскресенье нас ждет тяжелейшая игра», – сказал Бускетс.

Матч 27-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Атлетико» состоится в воскресенье, 4 марта, в 18:15 по московскому времени