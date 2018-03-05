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Материалы

Барселона - Атлетико

04.03.2018, Воскресенье, 18:15 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Примера, 27 тур Барселона - Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 18:15 Атлетико 1:2 Барселона
5 тур
21 сентября, среда 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 7 февраля, вторник 23:00 Барселона 1:1 Атлетико
Испания. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, среда 23:00 Атлетико 1:2 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, среда 21:45 Атлетико 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 5 апреля, вторник 21:45 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 18:00 Барселона 2:1 Атлетико
3 тур
12 сентября, суббота 21:30 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Атлетико 0:1 Барселона
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Барселона 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, среда 23:00 Атлетико 2:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:59 Барселона 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 20:00 Барселона 1:1 Атлетико
19 тур
11 января, суббота 23:00 Атлетико 0:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 9 апреля, среда 22:45 Атлетико 1:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, вторник 22:45 Барселона 1:1 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

ответный матч		 29 августа, четверг 01:00 Барселона 0:0 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

первый матч		 22 августа, четверг 01:00 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 Барселона 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
27 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 1:2 Барселона
6 тур
24 сентября, суббота 23:59 Барселона 5:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:55 Барселона 3:0 Атлетико
3 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 2:1 Барселона
3 тур
19 сентября, суббота 23:55 Барселона 5:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Атлетико 4:3 Барселона
6 тур
4 октября, суббота 23:55 Барселона 6:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:55 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 22:00 Атлетико 1:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Атлетико 4:2 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Барселона 3:0 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +740

    krg-kz 4 марта 2018, 19:00

    Атлетико вперед!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 марта 2018, 18:56

    виват, Барселона! только победа и только чемпионство!!!

    -1
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    Рейтинг: +617

    nelez 4 марта 2018, 18:19

    https://www.canlitv.plus/idman-tv-izle
    можете тут посмотреть по инету

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 3 марта 2018, 11:28

    где трансляция будет, кто в курсе?

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    Рейтинг: +23

    Forever Blaugrana > Аид666 4 марта 2018, 08:08

    Матч ТВ! или УЗРЕПОРТ , Еще если у тя есть канал футбол тв то и там будут показывать

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    Рейтинг: +102

    Shogun > Аид666 4 марта 2018, 18:53

    Выбирай

    http://livesport.ws/59178-barcelona-atletico_madrid.html

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