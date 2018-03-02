Кураньи: «Германия может снова выиграть Кубок мира»

Экс-форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что его национальная команда способна будет на предстоящем чемпионате мира стать победителем. Что касается сборной России, то, как считает немец, при определенном стечении обстоятельств она может выступить на высоком уровне.

— Известно ли вам, что сборная Германии во время ЧМ-2018 собирается расположиться на тренировочной базе ЦСКА?

— Знаю. Насколько я понимаю, там построили новый отель или что-то вроде того. К чемпионату мира там все обновят, это важный момент. Уверен, они подготовят базу в лучшем виде, чтобы она соответствовала уровню чемпионата мира. Думаю, наша сборная получит полностью комфортные условия.

— Что думаете о шансах команды Германии на чемпионате мира?

— Думаю, они дойдут до финала. Посмотрим, может и снова выиграют Кубок мира.

— А что вы думаете о сборной России?

— У России хороший тренер, много отличных игроков, и, если вам удастся правильно подготовиться к чемпионату, есть большие шансы выступить на высоком уровне.

— Удивляет ли вас нынешняя результативность Федора Смолова и Александра Кокорина? Когда вы играли вместе, они забивали гораздо реже...

— Я не удивлен. Когда четыре года назад меня спрашивали про Смолова и Кокорина, я отвечал, что это наиболее талантливые российские игроки и в будущем они станут лучшими форвардами своей страны. В итоге так и получилось. Это лучшие бомбардиры, и, думаю, они принесут много пользы сборной на ЧМ-2018.