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    Хирург Неймара: «Он сможет набрать форму к концу мая»

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что восстановление Неймара от травмы плюсневой кости займет до трех месяцев.

    Ситуацию прокомментировал Родриго Ласмаре – врач, который прооперирует нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии.

    «Прооперировать его так, чтобы просто уменьшить степень травмы, было бы слишком рискованно. В таком случае рецидив будет лишь делом времени.

    Обычно люди недооценивают характер таких травм, пока повреждение не превратится в серьезную проблему.

    Неймар вернется через два-три месяца и сможет набрать форму к концу мая», – цитирует Ласмаре сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в парижский клуб в августе 2017 года стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    01.03.2018 18:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 марта 2018, 08:47

      Если Реал не пройдут, будет на, что списать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 марта 2018, 07:51

      Нехорошо, наверное, так говорить, но есть всё же на свете высшая справедливость.
      Как в отношении ПСЖ, так и в отношении этого персонажа. "Заслужили" оба. Другим наука.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 20:29

      Жаль,очень жаль ПСЖ.222 000 000 отдыхают от футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      A.A.Anzor 1 марта 2018, 18:54

      Прощай лига чемпионов 2017-2018

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Наводчик 1 марта 2018, 18:47

      -

      -2
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