Хирург Неймара: «Он сможет набрать форму к концу мая»

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что восстановление Неймара от травмы плюсневой кости займет до трех месяцев.

Ситуацию прокомментировал Родриго Ласмаре – врач, который прооперирует нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии.

«Прооперировать его так, чтобы просто уменьшить степень травмы, было бы слишком рискованно. В таком случае рецидив будет лишь делом времени.

Обычно люди недооценивают характер таких травм, пока повреждение не превратится в серьезную проблему.

Неймар вернется через два-три месяца и сможет набрать форму к концу мая», – цитирует Ласмаре сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, переход бразильца из «Барселоны» в парижский клуб в августе 2017 года стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.