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    Восстановление Неймара займет до трех месяцев

    Нападающий «ПСЖ» Неймар, получивший травму плюсневой кости в матче Кубка Франции против «Марселя», может вернуться на поле только через три месяца. Об этом сообщило AFP со ссылкой на медицинский штаб парижского клуба.

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что Неймар решил сделать операцию. Клуб выступил против, не желая подвергать риску здоровье 26-летнего бразильца. Согласно пункту в контракте игрока, решение в таких случаях принимает клуб.

    Позже стало известно, что футболист будет прооперирован в Бразилии.

    Во вчерашнем матче чемпионата голеностоп повредил форвард Килиан Мбаппе.

    6 марта команда Унаи Эмери встретится с «Реалом» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой сливочных со счетом 3:1.

    Источник: AFP

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    01.03.2018 15:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:16

      Его участие на ЧМ 2018 остается под вопросом.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 1 марта 2018, 18:51

      Дижоны хоть с генгамами передохнут...

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 1 марта 2018, 16:42

      И неймар и мбаппе? а у второго как что там случилось.. и это потери за 2 последних матча с марселем? они там колдуют что-ли в марселе. 2 игры 2 потери ведущих.

      1
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      Рейтинг: +1743

      Alex Y 1 марта 2018, 16:16

      До ЧМ хоть успеют

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 марта 2018, 15:48

      это потеря для псж теперь уж точно шанса против реала не будет ! плюс огромная потеря для сборной бразилии ну ни че нынешняя сборная россыпь талантов ! коутиньо жесус виллиан фирмино и так далее !!

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 1 марта 2018, 15:41

      Такими темпами к ЧМ форму набрать не успеет...

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