Восстановление Неймара займет до трех месяцев

Нападающий «ПСЖ» Неймар, получивший травму плюсневой кости в матче Кубка Франции против «Марселя», может вернуться на поле только через три месяца. Об этом сообщило AFP со ссылкой на медицинский штаб парижского клуба.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что Неймар решил сделать операцию. Клуб выступил против, не желая подвергать риску здоровье 26-летнего бразильца. Согласно пункту в контракте игрока, решение в таких случаях принимает клуб.

Позже стало известно, что футболист будет прооперирован в Бразилии.

Во вчерашнем матче чемпионата голеностоп повредил форвард Килиан Мбаппе.

6 марта команда Унаи Эмери встретится с «Реалом» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой сливочных со счетом 3:1.