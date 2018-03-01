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Восстановление Неймара займет до трех месяцев

1 марта 2018, 15:37
6

Нападающий «ПСЖ» Неймар, получивший травму плюсневой кости в матче Кубка Франции против «Марселя», может вернуться на поле только через три месяца. Об этом сообщило AFP со ссылкой на медицинский штаб парижского клуба.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что Неймар решил сделать операцию. Клуб выступил против, не желая подвергать риску здоровье 26-летнего бразильца. Согласно пункту в контракте игрока, решение в таких случаях принимает клуб.

Позже стало известно, что футболист будет прооперирован в Бразилии.

Во вчерашнем матче чемпионата голеностоп повредил форвард Килиан Мбаппе.

6 марта команда Унаи Эмери встретится с «Реалом» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой сливочных со счетом 3:1.

Источник: AFP
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (6)
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I_R_O_N_M_A_N
1519908112
Такими темпами к ЧМ форму набрать не успеет...
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dinar7777dinar
1519908481
это потеря для псж теперь уж точно шанса против реала не будет ! плюс огромная потеря для сборной бразилии ну ни че нынешняя сборная россыпь талантов ! коутиньо жесус виллиан фирмино и так далее !!
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Alex Y
1519910190
До ЧМ хоть успеют
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DeStar
1519911736
И неймар и мбаппе? а у второго как что там случилось.. и это потери за 2 последних матча с марселем? они там колдуют что-ли в марселе. 2 игры 2 потери ведущих.
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Патронташ
1519919475
Дижоны хоть с генгамами передохнут...
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zigbert
1519935401
Его участие на ЧМ 2018 остается под вопросом.
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