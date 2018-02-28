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  • Неймар решил сделать операцию, «ПСЖ» – против. Окончательное решение примет клуб

Неймар решил сделать операцию, «ПСЖ» – против. Окончательное решение примет клуб

28 февраля 2018, 18:35
14

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 27 тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) получил травму лодыжки и плюсневой кости.

Сообщалось, что восстановление бразильца займет от шести до восьми недель. Отец футболиста сказал, что они еще не решили, делать ли операцию.

По информации UOL, 26-летний Неймар склоняется к варианту операции. Руководство «ПСЖ» не считает этот шаг необходимым и не хочет рисковать здоровьем футболиста. В контракте Неймара с парижским клубом указано, что право окончательного выбора в таких случаях остается за клубом.

Напомним, переход Неймара в августе 2017 года из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард сборной Бразилии принял участие в 30 матчах на клубном уровне, в которых забил 29 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (14)
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welas
1519832266
скорейшего выздоровления
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dinar7777dinar
1519832852
не сиделось тебе ровно в барселоне ! ну вот и сиди в своем псж слушая своего жадного отца ! реал уже практически прошел вас ! золотого мяча тебе не видать !
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El_Chori
1519833431
Крутой пункт в контракте! Хоть как то вас ненасытных наказывают
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dok66
1519834160
Я балдею : "отец с отцом еще не решили.." , "ПСЖ не считает шаг необходимым ... " . А где же мнение врачей ! Только они скажут - надо или нет !
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серега кашин
1519834621
нормальные то люди у специалистов спрашивают и те решают как лечится
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Бабушка Зильзиля
1519835350
А Баба Яга против!
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Sancool
1519836734
теперь ненавистники Реала, будут писать: вылетели, так как Неймара не было)
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