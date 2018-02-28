Неймар решил сделать операцию, «ПСЖ» – против. Окончательное решение примет клуб

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 27 тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0) получил травму лодыжки и плюсневой кости.

Сообщалось, что восстановление бразильца займет от шести до восьми недель. Отец футболиста сказал, что они еще не решили, делать ли операцию.

По информации UOL, 26-летний Неймар склоняется к варианту операции. Руководство «ПСЖ» не считает этот шаг необходимым и не хочет рисковать здоровьем футболиста. В контракте Неймара с парижским клубом указано, что право окончательного выбора в таких случаях остается за клубом.

Напомним, переход Неймара в августе 2017 года из «Барселоны» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Его сумма составила 222 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард сборной Бразилии принял участие в 30 матчах на клубном уровне, в которых забил 29 голов и отдал 18 результативных передач.