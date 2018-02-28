Отец Неймара – о травме сына: «Абсурдно думать, что он сможет сыграть против «Реала»

Неймар-старший прокомментировал повреждение сына в матче 27 тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Марсель» (3:0).

«Разумеется, он пропустит встречу с «Реалом». Абсурдно думать, что может быть по-другому.

Его восстановление займет от шести до восьми недель. На данный момент мы не решили, будем ли делать операцию», – сказал бразилец.

Ранее у Неймара диагностировали травму лодыжки и трещину плюсневой кости.

Напомним, «Реал» – соперник парижского клуба по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 6 марта.