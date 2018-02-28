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  • Отец Неймара – о травме сына: «Абсурдно думать, что он сможет сыграть против «Реала»

Отец Неймара – о травме сына: «Абсурдно думать, что он сможет сыграть против «Реала»

28 февраля 2018, 12:57
4

Неймар-старший прокомментировал повреждение сына в матче 27 тура Лиги 1 «ПСЖ»«Марсель» (3:0).

«Разумеется, он пропустит встречу с «Реалом». Абсурдно думать, что может быть по-другому.

Его восстановление займет от шести до восьми недель. На данный момент мы не решили, будем ли делать операцию», – сказал бразилец.

Ранее у Неймара диагностировали травму лодыжки и трещину плюсневой кости.

Напомним, «Реал» – соперник парижского клуба по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1. Ответная встреча состоится 6 марта.

Источник: ESPN
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Неймар
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1519812385
а вдруг ПСЖ так специально делает,а Неймар вдруг и сыграет.Огромнейший сюрприз для Реала
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tilvan
1519813533
а есть ли травма...
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серега кашин
1519814405
ну не сыграет и не сыграет жизнь то на этом не заканчивается и хватит уже об этом
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isco2307
1519820960
а Емері надіється що зіграє)
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