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  • «ПСЖ» может потерять Мбаппе во втором матче с «Марселем» вслед за Неймаром

«ПСЖ» может потерять Мбаппе во втором матче с «Марселем» вслед за Неймаром

1 марта 2018, 06:16
8

В минувшую среду состоялся четвертьфинальный матч Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 3:0. По ее результатам парижане рискуют потерять форвард Килиана Мбаппе из-за травмы. В перерыве встречи стало ясно, что футболист получил повреждение голеностопа, на второй тайм он по этой причине не вышел.

«В одном из эпизодов Мбаппе ударили по голеностопу. По этой причине попросил замену в перерыве. Надеюсь, что травма несерьезная», – заявил после матча главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

Стоит напомнить, что в предыдущем матче с «Марселем» в рамках 27-го тура чемпионата Франции, который также закончился со счетом 3:0, травму получил форвард «ПСЖ» Неймар. В ближайшее время футболист будет прооперирован, а срок его возвращения оценивается в 6-8 недель.

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Результаты Кубка Франции

Источник: Goal.com
Франция. Кубок ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан Эмери Унаи
Комментарии (8)
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BarcaRulezz
1519877828
Везучий Реал клуб конечно)
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bumer_moscow
1519879122
ух
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levon_man
1519880016
Вот с Мбапе действительно не повезло. А насчет Неймара – судя по первой игре – его отсутствие только на пользу ПСЖ. Ну и Реал вроде теряет очень многих – Модрич, Кросс, Марсело. Выход последнего вроде реален
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Александр ЗА
1519883687
Не везёт
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zigbert
1519885193
Для ПСЖ это потеря.Хорошо если травма не серьезная .Здоровья.
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Cules2013
1519890477
Шансы ПСЖ тают на глазах, хотя после 3-1 я в низ и не верил. Я матчи не видел, но интересно, это рядовые нарушения (так совпало, не повезло) или марсельцы намеренно перекостыляли парижан?
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стикс
1519901909
в ЛЧ ПСЖ вылетает РЕАЛ идёт дальше....
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Cupota
1519903331
Потеря Кильки только на пользу - он не ищет путей вперед в игре, он прячется поглубже и сидит в засаде, потому что по ногам получить боится. И все равно получает. Зато на поле будут Кавани, ДиМария, Дракслер, да там все игроки отличные и всем надо показыватьсебя без оглядки на Неймара. Так что Кристине рано покупать билет в следующий тур.
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