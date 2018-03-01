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    «ПСЖ» может потерять Мбаппе во втором матче с «Марселем» вслед за Неймаром

    В минувшую среду состоялся четвертьфинальный матч Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 3:0. По ее результатам парижане рискуют потерять форвард Килиана Мбаппе из-за травмы. В перерыве встречи стало ясно, что футболист получил повреждение голеностопа, на второй тайм он по этой причине не вышел.

    «В одном из эпизодов Мбаппе ударили по голеностопу. По этой причине попросил замену в перерыве. Надеюсь, что травма несерьезная», – заявил после матча главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

    Стоит напомнить, что в предыдущем матче с «Марселем» в рамках 27-го тура чемпионата Франции, который также закончился со счетом 3:0, травму получил форвард «ПСЖ» Неймар. В ближайшее время футболист будет прооперирован, а срок его возвращения оценивается в 6-8 недель.

    Календарь Кубка Франции

    Результаты Кубка Франции

    Источник: Goal.com

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    01.03.2018 06:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +223

      Cupota 1 марта 2018, 14:22

      Потеря Кильки только на пользу - он не ищет путей вперед в игре, он прячется поглубже и сидит в засаде, потому что по ногам получить боится. И все равно получает.
      Зато на поле будут Кавани, ДиМария, Дракслер, да там все игроки отличные и всем надо показыватьсебя без оглядки на Неймара.
      Так что Кристине рано покупать билет в следующий тур.

      0
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      Рейтинг: +40

      стикс 1 марта 2018, 13:58

      в ЛЧ ПСЖ вылетает РЕАЛ идёт дальше....

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 марта 2018, 10:47

      Шансы ПСЖ тают на глазах, хотя после 3-1 я в низ и не верил. Я матчи не видел, но интересно, это рядовые нарушения (так совпало, не повезло) или марсельцы намеренно перекостыляли парижан?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:19

      Для ПСЖ это потеря.Хорошо если травма не серьезная .Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 марта 2018, 08:54

      Не везёт

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 марта 2018, 07:53

      Вот с Мбапе действительно не повезло. А насчет Неймара – судя по первой игре – его отсутствие только на пользу ПСЖ. Ну и Реал вроде теряет очень многих – Модрич, Кросс, Марсело. Выход последнего вроде реален

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 марта 2018, 07:38

      ух

      0
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 1 марта 2018, 07:17

      Везучий Реал клуб конечно)

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