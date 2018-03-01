«ПСЖ» может потерять Мбаппе во втором матче с «Марселем» вслед за Неймаром

В минувшую среду состоялся четвертьфинальный матч Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Марсель». Игра завершилась со счетом 3:0. По ее результатам парижане рискуют потерять форвард Килиана Мбаппе из-за травмы. В перерыве встречи стало ясно, что футболист получил повреждение голеностопа, на второй тайм он по этой причине не вышел.

«В одном из эпизодов Мбаппе ударили по голеностопу. По этой причине попросил замену в перерыве. Надеюсь, что травма несерьезная», – заявил после матча главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери.

Стоит напомнить, что в предыдущем матче с «Марселем» в рамках 27-го тура чемпионата Франции, который также закончился со счетом 3:0, травму получил форвард «ПСЖ» Неймар. В ближайшее время футболист будет прооперирован, а срок его возвращения оценивается в 6-8 недель.

Календарь Кубка Франции

Результаты Кубка Франции