Головин пропустит второй матч «Монако» подряд

Капитан «Монако» Александр Головин не поможет команде в ближайшей игре.
14 января монегаски встретятся с «Реймсом» в 1/16 финала Кубка Франции.
«Саша чувствует себя неплохо, но завтрашнюю игру пропустит. Пока он тренируется индивидуально», – сказал агент российского футболиста Александр Клюев.
- Головин не сыграет во втором матче «Монако» подряд.
- Ранее он не участвовал в игре с «Нантом» (2:2) в Лиге 1.
- У полузащитника проблемы с голеностопным суставом.
- В этом сезоне в его активе 2 гола и 1 ассист в 20 матчах.