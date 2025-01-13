Головин пропустит второй матч «Монако» подряд

Капитан «Монако» Александр Головин не поможет команде в ближайшей игре.

14 января монегаски встретятся с «Реймсом» в 1/16 финала Кубка Франции.

«Саша чувствует себя неплохо, но завтрашнюю игру пропустит. Пока он тренируется индивидуально», – сказал агент российского футболиста Александр Клюев.