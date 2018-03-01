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    Примера. Соперник «Локомотива» «Атлетико» разгромил «Леганес», «Вильярреал» с Черышевым в основе проиграл «Эйбару»

    Состоялись очередные матчи 26 тура испанской Примеры. Мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил «Леганес». Четырьмя голами отметился нападающий Антуан Гризманн, для которого хет-трик стал вторым подряд.

    В другом матче «Вильярреал» проиграл «Эйбару». Россиянин Денис Черышев вышел в составе «желтой субмарины» с первых минут и был заменен по ходу второго тайма.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Атлетико – Леганес – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 26; 2:0 – Гризманн, 35; 3:0 – Гризманн, 56; 4:0 – Гризманн, 67.

    Эйбар – Вильярреал – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кике, 16.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 01:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:08

      Трудно будет Локомотиву.Атлетико сейчас на ходу.

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