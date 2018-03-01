Тренер «Луча-Энергии»: «В игре с «Тосно» нам помешали разговоры о переносе матча»

Старший тренер владивостокского «Луча-Энергии» Александр Алферов подвел итог матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:2). По словам специалиста, на его команду повлияла предваряющая игру обстановка.

«Было много разговоров перед матчем о том, состоится ли он. Из-за этого мы плохо начали первый тайм и пропустили быстрые голы. Во втором тайме внесли коррективы, забили гол и держали всех в напряжении до конца игры.

Что касается того, хотели ли мы сами, чтобы матч состоялся, то можно было его и перенести. Но это не так важно. По регламенту при –15 можно играть», – сказал Алферов.

Напомним, что главный тренер гостей Александр Григорян отсутствовал на матче в качестве официального лица из-за дисквалификации.