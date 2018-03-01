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    Тренер «Луча-Энергии»: «В игре с «Тосно» нам помешали разговоры о переносе матча»

    Старший тренер владивостокского «Луча-Энергии» Александр Алферов подвел итог матча 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:2). По словам специалиста, на его команду повлияла предваряющая игру обстановка.

    «Было много разговоров перед матчем о том, состоится ли он. Из-за этого мы плохо начали первый тайм и пропустили быстрые голы. Во втором тайме внесли коррективы, забили гол и держали всех в напряжении до конца игры.

    Что касается того, хотели ли мы сами, чтобы матч состоялся, то можно было его и перенести. Но это не так важно. По регламенту при –15 можно играть», – сказал Алферов.

    Напомним, что главный тренер гостей Александр Григорян отсутствовал на матче в качестве официального лица из-за дисквалификации.

    Источник: ФК «Тосно»

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    01.03.2018 00:24
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 08:56

      Теперь говорить об этом не имеет смысла.Поезд ушел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 марта 2018, 08:13

      Помешали разговоры о переносе, поэтому плохо сыграли первый тайм... По регламенту за час до игры решается - да или нет. Т.е. есть минимум час на то, чтобы настроиться. Победу уже не вернуть, матч сыгран. Поражение минимальное - никто ничего не скажет. Так зачем придумывать отговорки?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 1 марта 2018, 05:27

      Не в пример нытью Григоряна комментарий

      1
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