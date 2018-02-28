Григорян: «Почему игру «Спартака» перенесли, а нашу – нет? Что за двойные стандарты? Мне осточертело это комментировать!»

Главный тренер владивостокского «Луча-Энергии» Александр Григорян выразил недовольство тем, что игру его команды в 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:2) не перенесли.

«Не понимаю, почему в Самаре отменили матч при минус 14, а мы начали при минус 13, хотя дальше было еще холоднее. Такая разница в одном градусе?

Что за двойные стандарты? Честно говоря, мне уже осточертело все это комментировать! Наверное, надо завязывать с таким футболом», – считает специалист.

Напомним, что матч «Крыльев Советов» и «Спартака» перенесли ориентировочно на 4 апреля.

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет