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  • Григорян: «Почему игру «Спартака» перенесли, а нашу – нет? Что за двойные стандарты? Мне осточертело это комментировать!»

Григорян: «Почему игру «Спартака» перенесли, а нашу – нет? Что за двойные стандарты? Мне осточертело это комментировать!»

28 февраля 2018, 23:54
36

Главный тренер владивостокского «Луча-Энергии» Александр Григорян выразил недовольство тем, что игру его команды в 1/4 финала Кубка России против «Тосно» (1:2) не перенесли.

«Не понимаю, почему в Самаре отменили матч при минус 14, а мы начали при минус 13, хотя дальше было еще холоднее. Такая разница в одном градусе?

Что за двойные стандарты? Честно говоря, мне уже осточертело все это комментировать! Наверное, надо завязывать с таким футболом», – считает специалист.

Напомним, что матч «Крыльев Советов» и «Спартака» перенесли ориентировочно на 4 апреля.

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Источник: Sportbox.ru
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Тосно Луч Крылья Советов Спартак Григорян Александр
Комментарии (36)
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Mario84
1519851498
И самое противное, что в чём то он прав.
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Отчаянный Пердун
1519851864
ЦСКА со СКА при -17 играли. не отменили! Где смысл?
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Joko21
1519852696
не подмажешь - не поедешь
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stream15
1519852721
Просто спартаку разрешено постоянно позориться, а вы все-таки мужчины.
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Старина Хэнк
1519881654
Григоряну уважуха от всех болельщиков. Честно и прямо сказал в лицо этим белым воротничкам!
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zigbert
1519883304
Ну а если бы Луч-Энергия выиграл, что сказал бы Григорян?
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LOKR
1519884974
при чем тут двойные стандарты? это тоже самое едешь по городу где разрешено ехать со скоростью 60, один едет 79 (и это не штрафуется), а другой 81 (это уже 500р штраф), что 2км это большая разница, но такие правила или тоже двойные стандарты?
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OldenVad
1519886289
По спорту вчера сказали, что в самаре было -20, поэтому отменили. Причем говорил человек находившийся на стадионе! А тут уже говорят про -14.
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ваавва
1519888216
Это Спартак ,а не пфу энергия, когда твой клуб добьется такого почета ,как Спартак ,Зенит или даже те же самые Крылья может и ваш матч перенесут:D
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спанчес
1519893485
я в иркутске при минус 50 играл и ниче не умер, всего лишь менингит подхватил
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