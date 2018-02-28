«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Самая скандальная тема недели.

Два первых четвертьфинальных матча Кубка России закончились одинаково – 120 минут без голов и серии пенальти, в которых победили гости. В Хабаровске и Перми даже количество зрителей было почти идентичным – соответственно 2405 и 2000 человек. «СКА-Хабаровск» уступил «Шиннику», «Амкар» – «Авангарду», таким образом, «Шинник» встретится с «Авангардом» в полуфинале. В финал точно выйдет команда ФНЛ.

Главный матч должен был пройти в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Спартак».

Несколько лет назад всю правду о весеннем самарском стадионе «Металлург» показал Сергей Игнашевич в своем знаменитом видео.

Чем ближе к матчу, тем больше вопросов – как играть в такой жуткий холод. «Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов. Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом», – отозвались в заметке на сайте «Спартака».

Тем временем, в Самаре примерно 20 человек помогли очистить от снега сектор.

«Спартак» предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживания в отеле соперника наш клуб брал на себя. «Крылья Советов» отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре», – отметил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

Президент «Крыльев» Дмитрий Шляхтин заверил, что предложений о переносе игры в другой город не получал. «Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, 5 тысяч болельщиков «Спартака» купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять [перенос]? Логично же? Плюс наши болельщики. Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода, и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре – будет «-12-13» градусов», – сказал Шляхтин.

Но «Крыльям» есть чем гордиться.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.

А вот правила.

twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 28 февраля 2018 г.

Но Луис Адриано не боится и таких холодов: «Я «стронг»!»

Фотография с примотанными градусниками у поля наверняка станет хитом.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.

В день игры генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сказал, что матч обязательно состоится: «На предматчевом совещании принято решение о том, что игра состоится. Я это гарантирую».

Впрочем, за час до игры проводились замеры температуры, а за полчаса было принято решение, на которое не повлияли никакие гарантии.

twit text — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.

«При замере температуры прибор показал -15. Мы свое согласие на проведение матча не дали, здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее понижение темепартуры очевидно. Ощущается даже -20. Дата переноса встречи будет выбираться чуть позже. Сегодня принято очень важное решение, потому что под вопросом было здоровье футболистов», – сказал гендиректор «Спартака» Сергей Родионов.

text Публикация от text (@fcsm_official) Фев 28, 2018 в 6:08 PST

Один из тренеров «Крыльев Советов» не скрывал возмущения. «Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть», — сказал тренер вратарей «КС» Анатолий Рожков.

Ноябрьский ролик 2016-го до сих пор актуален.

Кроме того, как сообщает «Чемпионат», может не состояться еще один четвертьфинальный матч между «Тосно» и «Лучом-Энергией». Команда из Владивостока не намерена выходить на матч, если температура будет ниже «-15» градусов. Начало игры запланировано на 19:30, поэтому решение будет принято чуть позже.