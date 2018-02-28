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    «Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет


    3.4
    Голосов: 12
    28.02.2018 17:20
    Самая скандальная тема недели.

    Два первых четвертьфинальных матча Кубка России закончились одинаково – 120 минут без голов и серии пенальти, в которых победили гости. В Хабаровске и Перми даже количество зрителей было почти идентичным – соответственно 2405 и 2000 человек. «СКА-Хабаровск» уступил «Шиннику», «Амкар» – «Авангарду», таким образом, «Шинник» встретится с «Авангардом» в полуфинале. В финал точно выйдет команда ФНЛ.

    Главный матч должен был пройти в Самаре, где «Крылья Советов» принимали «Спартак».

    Несколько лет назад всю правду о весеннем самарском стадионе «Металлург» показал Сергей Игнашевич в своем знаменитом видео.

    Чем ближе к матчу, тем больше вопросов – как играть в такой жуткий холод. «Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов. Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом», – отозвались в заметке на сайте «Спартака».

    Тем временем, в Самаре примерно 20 человек помогли очистить от снега сектор.

    «Спартак» предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживания в отеле соперника наш клуб брал на себя. «Крылья Советов» отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре», – отметил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

    Президент «Крыльев» Дмитрий Шляхтин заверил, что предложений о переносе игры в другой город не получал. «Вы же понимаете, что игра завтра? Это, во-первых. А во-вторых, 5 тысяч болельщиков «Спартака» купили билеты в Самару. И как мы им будем объяснять [перенос]? Логично же? Плюс наши болельщики. Но, конечно, мы будем ориентироваться на температуру. Скажу, что поле у нас уже принято. В то же время у нас третий день солнечная погода, и не идет снег. А дальше нас ждут снегопады и метели. Пока мы проходим по температуре – будет «-12-13» градусов», – сказал Шляхтин.

    Но «Крыльям» есть чем гордиться.

    А вот правила.

    Но Луис Адриано не боится и таких холодов: «Я «стронг»!»

    Фотография с примотанными градусниками у поля наверняка станет хитом.

    В день игры генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сказал, что матч обязательно состоится: «На предматчевом совещании принято решение о том, что игра состоится. Я это гарантирую».

    Впрочем, за час до игры проводились замеры температуры, а за полчаса было принято решение, на которое не повлияли никакие гарантии.

    «При замере температуры прибор показал -15. Мы свое согласие на проведение матча не дали, здравый смысл восторжествовал. Дальнейшее понижение темепартуры очевидно. Ощущается даже -20. Дата переноса встречи будет выбираться чуть позже. Сегодня принято очень важное решение, потому что под вопросом было здоровье футболистов», – сказал гендиректор «Спартака» Сергей Родионов.

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    Публикация от text (@fcsm_official)

    Один из тренеров «Крыльев Советов» не скрывал возмущения. «Недовольны совсем, трусы! Нормальная погода, все готовились играть», — сказал тренер вратарей «КС» Анатолий Рожков.

    Ноябрьский ролик 2016-го до сих пор актуален.

    Кроме того, как сообщает «Чемпионат», может не состояться еще один четвертьфинальный матч между «Тосно» и «Лучом-Энергией». Команда из Владивостока не намерена выходить на матч, если температура будет ниже «-15» градусов. Начало игры запланировано на 19:30, поэтому решение будет принято чуть позже.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Крылья Советов», Инстаграм «Спартака»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 12
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 2 марта 2018, 16:44

      Все кто кричит что можно играть пускай просто в форме побегают 90 минут на таком морозе!!! Это ещё без разминки!!! Надо в России регламентировать температурные нормы для проведения футбольных матчей!!! Я считаю что ниже -5 играть вообще не стоит!!! А вообще если хотят сохранить Календарь то РФС должны обеспечить (за свой счёт) команды местом проведения игр (города где плюсовая температура) и льготными авиа и жд билетами для болельщиков!!! А то взносы берут и толку то ни какого!!!

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 2 марта 2018, 16:36

      Народ!!! Че за бред вы несёте??? Ну гонять в дворовый футбол можно и в -30, но это все таки лидеры своих дивизионов!!! На самом деле и футбола то в такой мороз не получится!!! Кто не играл тот и будет кричать что Спартак трусы!!! А сторона слабого будет всегда против решения более сильного соперника!!!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 марта 2018, 10:00

      Все играли,а Спартак нет. Так он же из Африки,где боятся морозов.

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 1 марта 2018, 13:31

      Играть в такую погоду, конечно же, нельзя. Но почему остальные клубы играют, а Спартак - нет? Цска, Локомотив, Амкар, Тосно - все они уже знакомы с игрой в морозы. Неужели нынешние чемпионы самые сахарные?

      0
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      Рейтинг: +58

      fc sochi > wobaekat 1 марта 2018, 15:13

      ты несешь чушь из раздела-все спрыгнули с 9ого этажа,я тоже спрыгну.Правила не просто так придумали

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 марта 2018, 11:11

      я считаю так если бы все матчи перенесли это одно а так только Спартак выделился что они особенные ? да и раз в апреле нашли место спартаку что нельзя было всю стадию перенести на апрель?

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 1 марта 2018, 09:58

      благодарите тех кто перевел ЧЕМПИОНАТ НА ОСЕНЬ-ВЕСНА

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > vodomut 1 марта 2018, 11:08

      поменялись туры календарь не сильно так же начинали в матре просто надо летом чаще играть а не бояться лишний день на солнышке отдохнуть

      1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 марта 2018, 08:07

      Футбол и -15 ????

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 1 марта 2018, 02:36

      Херня какаято, то есть пацаны из перьми и курска ни к то и звать их никак их можно морозить хоть в -40 а этих девочек краснопопых надо беречь чтобы они выиграли чемпионат а потом ливерпуль нахлабучил их 7:0 идеальный расклад.

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 28 февраля 2018, 20:54

      Дайте только сначала с Локо разобраться, а Крылья немного позже
      ответят за свои слова ( я имею в виду такое слово как-трусы)

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 28 февраля 2018, 20:31

      Смотрим состав Спартака, тренер Итальянец, а часть игроков из очень тёплых стран. такая температура только Андриано подходит, он после школы Ахметова в Шахтёре. согласен по приказу тренера, ехать хоть к чёрту :)

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