Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер вратарей «Крыльев Советов»: «Играть отказался не весь «Спартак», а только легионеры»

Тренер вратарей «Крыльев Советов»: «Играть отказался не весь «Спартак», а только легионеры»

28 февраля 2018, 21:07
38

Тренер вратарей самарских «Крыльев Советов» Александр Рожков прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против московского «Спартака». Ранее специалист назвал красно-белых трусами.

«Вы же понимаете, что это не российские футболисты отказались выходить на поле? Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луис Адриано, Квинси Промес, если он там был.

Русские игроки – по крайней мере, вратари – вышли на разминку и нормально готовились к игре», – сказал Рожков.

Ориентировочная дата проведения игры – 4 апреля.

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1519841718
Ну пошли дешевые отмазы, а после окажется повар не захотел, раз сказал так отвечай и сначала думать надо головой, а не жопой
Ответить
кузнецов артем
1519841843
Что за бред я сейчас прочитал ?По регламенту они за час до матча решают проводить матч или нет, разминка бы при таких условиях началась бы еще только через мин 20. Если игроки и имели свое мнение о том хотят они играть или нет, то они бы его передали Массимо а он уже Родионову и Родионов уже решал быть игре или нет. Не будут же в команде у каждого спрашивать за пол часа до игры будешь ли ты играть, что это за бред. Обычно у Массимо состав уже готов за день до игры. Поразило "я не знаю кто конкретно отказывался, но скорее всего это иностранцы" . Для него видать в минус 15 играть вполне нормальное явление.
Ответить
VVM1964
1519842773
Ты давай поаккуратнее , а то в расизме обвинят .)))
Ответить
Зенит 12
1519843082
Понятно жопа то мерзнет ))))))))))))))))))))
Ответить
kuchipachi
1519843350
Определись уже, иностранцы или ты не знаешь. А то получается сказал, что иностранцы, а потом говоришь, что не знаешь, и что скорее всего иностранцы... Если не знаешь, то уж говори о том, что знаешь
Ответить
APchelov
1519843693
Конечно, черножопым пальмы и солнышко подавай. Ну и сидели бы в раздевалке. Пусть бы играли те, кто морозов не боится
Ответить
radga
1519843831
Вот так всегда в нашей с Вами стране. Кто-то принимает "РЕШЕНИЯ", а болелы между собой устраивают разборки. РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ!!! В России исторически сложилось, что с головой у нас не все в порядке, поэтому все и идет через .опу.
Ответить
lordmrv
1519844968
Простите, этот "гондон" Рожков я думаю играл в такую погоду. У меня был такой матч ( -17), итог - 2 выбыли по травмам, 3 позже по соплям. Я легко отделался, при падении разодрал бок о газон. Этого всем нужно скептикам?
Ответить
paracetamol
1519847009
Неженки...
Ответить
Алекc
1519849861
Футбол в феврале в России это трешь, друзья. Неужели нельзя заранее все спланировать и матчи проводить весной ближе к лету! Дибилизм!!!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
18
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
9
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
9
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+