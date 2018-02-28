Тренер вратарей «Крыльев Советов»: «Играть отказался не весь «Спартак», а только легионеры»

Тренер вратарей самарских «Крыльев Советов» Александр Рожков прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России против московского «Спартака». Ранее специалист назвал красно-белых трусами.

«Вы же понимаете, что это не российские футболисты отказались выходить на поле? Я не знаю, кто конкретно отказывался. Но, скорее всего, это иностранцы – Луис Адриано, Квинси Промес, если он там был.

Русские игроки – по крайней мере, вратари – вышли на разминку и нормально готовились к игре», – сказал Рожков.

Ориентировочная дата проведения игры – 4 апреля.

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