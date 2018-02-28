РФС выберет дату матча «Крылья Советов» – «Спартак» на заседании, игра состоится в Самаре

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча «Крылья Советов» – «Спартак» из-за погодных условий.

Красно-белые отказались играть после замера температуры (-15). Самарский клуб был готов выйти на поле.

«В этом решении нет ничего необычного. В футболе есть такая процедура – с медицинским уклоном. Об этом не стоит забывать. Игры Самара не потеряла – четвертьфинал Кубка будет в этом городе. Мы в ближайшее время проведем заседание совместной комиссии РФС, определим дату переноса. В эти минуты решается судьба матча в Питере – там тоже температуры зашкаливают.

Все говорили о футболистах, но нужно подумать и о болельщиках. Когда мы проводили предварительную инспекцию, я был в курсе, что предполагается посещение матча и ребятами из ДЮСШ. Я попросил: «Ну вы уж совсем малявок не берите». Хотя, конечно, все рвались пойти, посмотреть на «Спартак».

В ближайшее время определим день – будет комфортная, теплая погода, будет поле лучшего качества. Хотя нужно поблагодарить хозяев – в неимоверных зимних условиях выйти на такой уровень… Молодцы. К весне поле будет хорошее.

Апрель? В ближайшее время решим. Главное, чтобы не пострадало проведение ключевых туров Премьер-Лиги. У ФНЛ тоже напряженный график. Надо, чтобы болельщику было комфортно, команды показали хороший результат и футболистов не потерять. После 13 мая надо всех отдать в сборные. Много составляющих в этом решении.

Можно ли было раньше принять решение, чтобы болельщики не теряли времени? Все было зыбко, но ведь команды могли и настоять на проведении матча. Пришлось бы что-то делать, чтобы игра состоялась. В 64-й статье УЕФА медицинская история так раскрыта, что если есть желание обеих сторон, то можно играть. Болельщики «Спартака» приехали – а что поделаешь? Бывают «издержки производства», — сказал Куликов.