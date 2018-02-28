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  • РФС выберет дату матча «Крылья Советов» – «Спартак» на заседании, игра состоится в Самаре

РФС выберет дату матча «Крылья Советов» – «Спартак» на заседании, игра состоится в Самаре

28 февраля 2018, 18:41
11

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча «Крылья Советов»«Спартак» из-за погодных условий.

Красно-белые отказались играть после замера температуры (-15). Самарский клуб был готов выйти на поле.

«В этом решении нет ничего необычного. В футболе есть такая процедура – с медицинским уклоном. Об этом не стоит забывать. Игры Самара не потеряла – четвертьфинал Кубка будет в этом городе. Мы в ближайшее время проведем заседание совместной комиссии РФС, определим дату переноса. В эти минуты решается судьба матча в Питере – там тоже температуры зашкаливают.

Все говорили о футболистах, но нужно подумать и о болельщиках. Когда мы проводили предварительную инспекцию, я был в курсе, что предполагается посещение матча и ребятами из ДЮСШ. Я попросил: «Ну вы уж совсем малявок не берите». Хотя, конечно, все рвались пойти, посмотреть на «Спартак».

В ближайшее время определим день – будет комфортная, теплая погода, будет поле лучшего качества. Хотя нужно поблагодарить хозяев – в неимоверных зимних условиях выйти на такой уровень… Молодцы. К весне поле будет хорошее.

Апрель? В ближайшее время решим. Главное, чтобы не пострадало проведение ключевых туров Премьер-Лиги. У ФНЛ тоже напряженный график. Надо, чтобы болельщику было комфортно, команды показали хороший результат и футболистов не потерять. После 13 мая надо всех отдать в сборные. Много составляющих в этом решении.

Можно ли было раньше принять решение, чтобы болельщики не теряли времени? Все было зыбко, но ведь команды могли и настоять на проведении матча. Пришлось бы что-то делать, чтобы игра состоялась. В 64-й статье УЕФА медицинская история так раскрыта, что если есть желание обеих сторон, то можно играть. Болельщики «Спартака» приехали – а что поделаешь? Бывают «издержки производства», — сказал Куликов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1519832606
Ну и чего все выступали, На холоде все б крылья обломали.
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Igor Belousov
1519833248
это нормально
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Пестрый
1519833611
РФС как всегда своей глупой башкой не видит дальше своего носа)) То что игра пройдет на этом стадионе вызывает большое сомнение) По всем прогнозам весна будет поздняя и в даже в апреле на этом стадионе может быть такое же болото как и у игнаша на видео)) И че опять переносить))
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Axe111
1519833889
Отменить матч в день игры. В этом *****ом рфс думали что потеплеет на 20 градусов за минуту!?!?!? Рфс тупые дебилы
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Krossmen73
1519834446
В очередной раз эта ситуация показала что играть зимой в футбол на открытых аренах у нас нельзя !Неужели господа из РФС этого не понимают?Хотя да....им сидя в тёплых кабинетах этого не понять.Не понять того что мы живём в северной стране с довольно холодным климатом.Если не догадываются,пусть откроют учебник географии - там всё чётко написано.Обидно за тех болельщиков которые при таких экстремальных минусах на улице мёрзнут поддерживая свои любимые команды.Честь им и хвала!
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VVM1964
1519835688
Ну да , типа Спартак оказался , а вы ни при чем , а то что жопой думаете составляя график , это к делу вроде и не относится . Что еще 4 марта будет - зима то походу задержалась .
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Axe111
1519841574
В Тосно минус 16. Почему игра состоялась? Рфс уе**ки
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pato08
1519841945
Переносить заранее в теплые города!!! Сочи, Краснодар, Махачкала, Грозный, Элиста и т.д.
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ЗЖМ
1519972098
3:0... чего тут думать?))
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