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Черчесов прокомментировал возможный вызов Василия Березуцкого в сборную

28 февраля 2018, 16:41
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к мату против Бразилии.

– Наша подготовка к матчу из-за травмы Неймара не будет меняться, но тактика может измениться. Если на поле находится игрок уровня Неймара, Месси или Роналду, нужно учитывать какие-то нюансы, чтобы нейтрализовать их сильные стороны. Посмотрим, кого бразильцы будут наигрывать и от этого исходить.

– Получили травму уже два центральных защитника сборной Васин и Джикия. Насколько это серьезно?

– Каждая команда сталкивается с этим, но, к сожалению, у нас это произошло на одной позиции. Сейчас возобновится чемпионат России, у нас будет пища для размышлений, этот вопрос надо обсуждать. Футболисты будут давать нам пищу для размышлений, но нам самим главное следить и ничего не пропускать. Главное, чтобы работала система, а винтики к ней мы должны подбирать.

– Возможен ли сюрприз в составе сборной? Может, возвращение Василия Березуцкого?

– Сюрприз – это то, что вообще никто не видел. Давайте не будем опережать события.

Хозеява ЧМ-2018 примут бразильцев 23 марта в «Лужниках».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Березуцкий Василий Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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серега кашин
1519825602
да лучше какого-нибудь юниора вызвали, чтоб привыкал к спортивным реалиям, все равно матч ничего не значит
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zigbert
1519825709
В Березуцкий может пригодится сборной России в связи с травмами Джикии и Васина.
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Shogun
1519826478
Нет не надо, Кутепов лучший
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dinar7777dinar
1519833251
)))))) этого деревянного брать )))) ппц !
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nemolod
1519894593
Если в сборной не будет опытных защитников,особенно,когда вратарь и защитник играют в одном клубе,то даже наличие хорошей атаки в сборной не сможет обеспечить победный результат при дырявой обороне (яркий пример Спартака)! Не говоря уже о том,какие форварды играют в сборных соперников по группе! Поэтому главному тренеру пора заканчивать эксперименты,а формировать основу сборной-никакой даже самый способный юниор не заменит пусть не совсем скоростного,зато опытного и психологически уверенного в себе футболиста!
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