Черчесов прокомментировал возможный вызов Василия Березуцкого в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к мату против Бразилии.

– Наша подготовка к матчу из-за травмы Неймара не будет меняться, но тактика может измениться. Если на поле находится игрок уровня Неймара, Месси или Роналду, нужно учитывать какие-то нюансы, чтобы нейтрализовать их сильные стороны. Посмотрим, кого бразильцы будут наигрывать и от этого исходить.

– Получили травму уже два центральных защитника сборной Васин и Джикия. Насколько это серьезно?

– Каждая команда сталкивается с этим, но, к сожалению, у нас это произошло на одной позиции. Сейчас возобновится чемпионат России, у нас будет пища для размышлений, этот вопрос надо обсуждать. Футболисты будут давать нам пищу для размышлений, но нам самим главное следить и ничего не пропускать. Главное, чтобы работала система, а винтики к ней мы должны подбирать.

– Возможен ли сюрприз в составе сборной? Может, возвращение Василия Березуцкого?

– Сюрприз – это то, что вообще никто не видел. Давайте не будем опережать события.

Хозеява ЧМ-2018 примут бразильцев 23 марта в «Лужниках».