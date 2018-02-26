Рауль хотел бы видеть Кейна в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Рауль поделился мнением об игре форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Кейн – типичный нападающий. Он забивает в каждом матче, думаю, у него отличные игровые качества. Мне он очень нравится. Не знаю, хочет ли он поменять клуб и есть ли такая возможность, но я думаю, он хорошо себя чувствует. Он один лучших нападающих в мире.

Хотел бы я видеть его в «Реале»? Почему бы нет? Мне кажется, многие команды хотели бы подписать его», – сказал Рауль.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность покупки Кейна.