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    Рауль хотел бы видеть Кейна в «Реале»

    Бывший нападающий «Реала» Рауль поделился мнением об игре форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    «Кейн – типичный нападающий. Он забивает в каждом матче, думаю, у него отличные игровые качества. Мне он очень нравится. Не знаю, хочет ли он поменять клуб и есть ли такая возможность, но я думаю, он хорошо себя чувствует. Он один лучших нападающих в мире.

    Хотел бы я видеть его в «Реале»? Почему бы нет? Мне кажется, многие команды хотели бы подписать его», – сказал Рауль.

    Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность покупки Кейна.

    Источник: Skysports

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    26.02.2018 21:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 27 февраля 2018, 20:00

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 27 февраля 2018, 01:53

      Надеюсь реал хоть кого-то летом в атаку возьмет. Пофиг кто это будет, хочется на кейна посмотреть например, а еще больше хочется Салаха видеть в мадриде, вместо бэйла лучше замены в мире нет сейчас. Но Кто знает, как будет Салах играть дальше.. на место бензема даже икарди подойдет и будем богом..

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 22:05

      Да и Салаха,и Кейна,и Неймара,и азара,че то ***** Реал всех хочет,но не покупает ни кого!!!
      Эти новости про Реал действительно остаххууели

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 22:24

      Значительное обновление Реала в атакующей линии давно назревает. Своих воспитанников Мариано и Морату продали, остались с незабивным французом, постоянно лечащимся валлийцем и отдувающимся за всех возрастным португальцем.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Sola 26 февраля 2018, 22:33

      Полностью согласен с тобой!!!!

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