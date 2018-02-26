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    Бабаев: «Думаю, сезон для Васина закончен»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал операцию защитника Виктора Васина.

    – Каковы шансы Васина сыграть на ЧМ-2018?

    – Сейчас сложно сказать, потому что только прошла операция. Мы же не будем гадать? Все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление. Мы очень надеемся, что такие шансы будут. Но сейчас что-то предполагать очень сложно.

    – Сезон для него завершен?

    – Думаю, да.

    – Где будет проходить реабилитация – в Москве или Риме?

    – Это вопрос в процессе решения.

    Напомним, что игрок травмировал крестообразные связки коленного сустава.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 19:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 27 февраля 2018, 15:41

      Получается чисто теоритически сборная России остаётся без двух своих основных защитников к ЧМ 2018?! которые как раз и наигрывались на эти позиции! как то тревожно!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 февраля 2018, 21:18

      Да, вот такие тревожные новости из стана армейцев... Получается на остаток чемпа и раунда ЛЕ следующая линия защиты: Марио, Брат, Игнат и Набабкин, потому как других (не травмированных) просто нет, совсем нет. Возможно Гончаренко из молодежки кого-нибудь в основу поставит? Но ведь там близкого по классу даже к Васину никого нет...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 февраля 2018, 20:55

      Вовремя.....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 26 февраля 2018, 20:33

      И Чернова не вернули из аренды... Совсем печально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      yaroslav-spartak 26 февраля 2018, 19:52

      Здоровья Васину. Очень жаль.. у ЦСКА еще серьезная кампания Еврокубковая...

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 19:49

      очень жаль, здоровья!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 19:44

      Очень печально, держись Витя.

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      одним поленом в сборной меньше, надеюсь за лето армейцы кого-то наиграют с паспортом

      -5
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Боцман59rus 26 февраля 2018, 19:49

      Полено поленом конечно,но играть вообще теперь не кому)))

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 20:10

      лучше потерпеть косяки молодого коня из дубля, надеясь на прогресс, чем на валидоле наблюдать за муками и жалкими потугами Васина на поле, лучшая компания для него, это рубин бердыева, с кудряшовым в компании, а до кучи могут инвалида кутепова прихватить, будет команда огонь и четки бердыева не помогут

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 19:39

      прямо беда и кто теперь в защите то перед ЛЕ и с остальными матчами будет

      8
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