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Бабаев: «Думаю, сезон для Васина закончен»

26 февраля 2018, 19:33
11

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал операцию защитника Виктора Васина.

– Каковы шансы Васина сыграть на ЧМ-2018?

– Сейчас сложно сказать, потому что только прошла операция. Мы же не будем гадать? Все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление. Мы очень надеемся, что такие шансы будут. Но сейчас что-то предполагать очень сложно.

– Сезон для него завершен?

– Думаю, да.

– Где будет проходить реабилитация – в Москве или Риме?

– Это вопрос в процессе решения.

Напомним, что игрок травмировал крестообразные связки коленного сустава.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Бабаев Роман
Комментарии (11)
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1519663193
прямо беда и кто теперь в защите то перед ЛЕ и с остальными матчами будет
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Боцман59rus
1519663274
одним поленом в сборной меньше, надеюсь за лето армейцы кого-то наиграют с паспортом
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DOCTOR PENALTY
1519663498
Очень печально, держись Витя.
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OfaZavr
1519663777
очень жаль, здоровья!
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yaroslav-spartak
1519663957
Здоровья Васину. Очень жаль.. у ЦСКА еще серьезная кампания Еврокубковая...
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Vickont
1519666416
И Чернова не вернули из аренды... Совсем печально...
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bset
1519667739
Вовремя.....
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Dominator777
1519669126
Да, вот такие тревожные новости из стана армейцев... Получается на остаток чемпа и раунда ЛЕ следующая линия защиты: Марио, Брат, Игнат и Набабкин, потому как других (не травмированных) просто нет, совсем нет. Возможно Гончаренко из молодежки кого-нибудь в основу поставит? Но ведь там близкого по классу даже к Васину никого нет...
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KalterJax
1519735303
Получается чисто теоритически сборная России остаётся без двух своих основных защитников к ЧМ 2018?! которые как раз и наигрывались на эти позиции! как то тревожно!
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