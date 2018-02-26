Бабаев: «Думаю, сезон для Васина закончен»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал операцию защитника Виктора Васина.

– Каковы шансы Васина сыграть на ЧМ-2018?

– Сейчас сложно сказать, потому что только прошла операция. Мы же не будем гадать? Все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление. Мы очень надеемся, что такие шансы будут. Но сейчас что-то предполагать очень сложно.

– Сезон для него завершен?

– Думаю, да.

– Где будет проходить реабилитация – в Москве или Риме?

– Это вопрос в процессе решения.

Напомним, что игрок травмировал крестообразные связки коленного сустава.