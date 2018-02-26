Тренер «Зенита»: «Кокорин – самый сильный в физическом плане футболист команды»

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о физических данных нападающего Александра Кокорина, подчеркнув, что россиянин является самым сильным и выносливым футболистом в команде.

«Самый физически развитый футболист «Зенита»? Думаю, это Кокорин. Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы.

Есть игроки, которым нужно делать больше упражнений на спину или на ноги. Кокорин же развит именно всесторонне. Для футбола это очень важно, поскольку повышаются скорость и выносливость. В определенных моментах матча Кокорин лучше использует те мышцы, которые ему достались генетически и которые он прорабатывает в зале. С этой точки зрения я говорю, что он самый сильный», – сказал Сканавино.