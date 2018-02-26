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    Тренер «Зенита»: «Кокорин – самый сильный в физическом плане футболист команды»

    Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о физических данных нападающего Александра Кокорина, подчеркнув, что россиянин является самым сильным и выносливым футболистом в команде.

    «Самый физически развитый футболист «Зенита»? Думаю, это Кокорин. Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы.

    Есть игроки, которым нужно делать больше упражнений на спину или на ноги. Кокорин же развит именно всесторонне. Для футбола это очень важно, поскольку повышаются скорость и выносливость. В определенных моментах матча Кокорин лучше использует те мышцы, которые ему достались генетически и которые он прорабатывает в зале. С этой точки зрения я говорю, что он самый сильный», – сказал Сканавино.

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.02.2018 14:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:17

      Развитые мышцы еще ни о чем не говорят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:34

      иногда еще не плохо было бы включать голову или сила есть ума не надо?))

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 18:28

      Я бы лучше почитал мнение тренера по технике. В конце концов не лёгкой атлетикой занимается, а в футбол играет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      nik55 26 февраля 2018, 16:46

      а с головой все в порядке ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 26 февраля 2018, 16:13

      Все-таки, здесь заголовки ставят, креативщики. Или де6илы.

      2
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > soccerfanivan 26 февраля 2018, 18:14

      В смысле- заинтересовать? Удалось

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 26 февраля 2018, 15:51

      А когда ему права там возвращают?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 15:40

      Жалко, что со всем остальным - непропорционально.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 февраля 2018, 15:27

      Тренеру по физподготовке, неплохо бы кроме мышц, ещё использовать скоростные данные, выносливость, учитывать цикличную восстанавливаемость и т.п.!
      Развивайте имеющееся и берегите от травм!
      И при удачном раскладе, он ещё выдаст на горА!)))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > insider_retro 26 февраля 2018, 16:00

      каким он был таким остался..(

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 15:24

      Что мы тогда требуем от Зенита, если самый-самый там Коко!!!???

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 26 февраля 2018, 15:09

      Немного фартухи Братухе,и поедет Санька в АПЛ.....рекламировать чипсы)))

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