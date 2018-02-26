Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Зенита»: «Кокорин – самый сильный в физическом плане футболист команды»

Тренер «Зенита»: «Кокорин – самый сильный в физическом плане футболист команды»

26 февраля 2018, 14:50
15

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино поделился мнением о физических данных нападающего Александра Кокорина, подчеркнув, что россиянин является самым сильным и выносливым футболистом в команде.

«Самый физически развитый футболист «Зенита»? Думаю, это Кокорин. Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы.

Есть игроки, которым нужно делать больше упражнений на спину или на ноги. Кокорин же развит именно всесторонне. Для футбола это очень важно, поскольку повышаются скорость и выносливость. В определенных моментах матча Кокорин лучше использует те мышцы, которые ему достались генетически и которые он прорабатывает в зале. С этой точки зрения я говорю, что он самый сильный», – сказал Сканавино.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1519646508
Эх! Ему бы чуточку больше генетической точности. Процентов на двести. И цены ему ваще не было бы
Ответить
FanatSerj
1519646547
надо за это выпить, желательно шампанского ))
Ответить
ТОПТЫГИН
1519646943
Немного фартухи Братухе,и поедет Санька в АПЛ.....рекламировать чипсы)))
Ответить
Сильвербой
1519647876
Что мы тогда требуем от Зенита, если самый-самый там Коко!!!???
Ответить
insider_retro
1519648040
Тренеру по физподготовке, неплохо бы кроме мышц, ещё использовать скоростные данные, выносливость, учитывать цикличную восстанавливаемость и т.п.! Развивайте имеющееся и берегите от травм! И при удачном раскладе, он ещё выдаст на горА!)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1519648811
Жалко, что со всем остальным - непропорционально.
Ответить
sochi-2013
1519650780
Все-таки, здесь заголовки ставят, креативщики. Или де6илы.
Ответить
nik55
1519652795
а с головой все в порядке ?
Ответить
OfaZavr
1519659268
иногда еще не плохо было бы включать голову или сила есть ума не надо?))
Ответить
zigbert
1519665450
Развитые мышцы еще ни о чем не говорят.
Ответить
Главные новости
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
1
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
2
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
1
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
6
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Все новости
Все новости
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
22:19
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
6
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
1
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+