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    Талалаев ставит на «Локомотив» в матче со «Спартаком»

    Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев назвал фаворита центрального матча 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет 4 марта.

    – Уже 4 марта предстоит центральный матч 21-го тура РФПЛ: «Локомотив» встретится со «Спартаком». У вас не сложилось впечатления, что Юрий Семин старательно подводил команду к одному из промежуточных пиков именно к началу марта?

    – Я бы обратился к прошлому году: «Локомотив» – одна из немногих команд, которая без провалов прошла осенний этап. Не стал бы говорить про пик, просто после выздоровления ведущих игроков, Ари и Чорлуки, «Локомотив» не уступает по комплектации, а даже превосходит большинство российских клубов. Перед очной встречей для «Спартаком» фаворитом для меня является именно «Локомотив», который демонстрирует хорошую готовность. Команда Семина никогда не отходит от своей игры и постепенно еще добавляет вариативности в действиях.

    – «Локомотив» устроит и ничья с командой Карреры?

    – С точки зрения стратегии, а впереди очень короткий отрезок, который вместит в себя всего 10 игр, соглашусь, что «Локомотиву» в матчах с принципиальными соперниками важно просто не проиграть, а в других встречах – брать очки. Ничья будет на руку железнодорожникам. Но мы знаем бескомпромиссность Юрия Павловича, его стремление выигрывать. Вряд ли «Локомотив» будет играть на ничью.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 08:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 февраля 2018, 20:35

      ЗРЯ проиграет, интересно сколько поставил.

      0
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 26 февраля 2018, 14:52

      То чувство когда узнал, что будет судить Вилков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 февраля 2018, 14:10

      Локомотив тренирует какой-то другой Семин или у Шпалыча вдруг, на старости лет, воспалилась бескомпромиссность? Никогда Семин не был бескомпромиссным и если его устраивает ничья, он будет играть на ничью (держа в уме возможность ухватить 3 очка у задолбавшегося об "автобус" соперника).

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 26 февраля 2018, 13:38

      Если будут равные составы, а не как в первом круге, то Спартак порвет
      локо, как порвал цска с зенитом и краснодаром!!!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > solyh-1962 26 февраля 2018, 19:48

      не видно пока чтобы Спартак такой мощный был локо сильнее сейчас а по поводу порвем да были крупные победы но и поражения от зенита и ливерки то же были не надо раньше времени такие выводы делать

      0
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      Рейтинг: +5460

      Дядя Серёжа 26 февраля 2018, 12:52

      А поставить - это не тоже самое, что положить?

      -2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 февраля 2018, 10:22

      доживем и увидим, а в рфпл сейчас нельзя ни на кого ставить

      2
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      Рейтинг: +393

      victosha 26 февраля 2018, 09:28

      Поставлю на ничью, пожалуй...

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 26 февраля 2018, 08:48

      ЛОКО победы!

      4
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