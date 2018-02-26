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Талалаев ставит на «Локомотив» в матче со «Спартаком»

26 февраля 2018, 08:34
11

Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев назвал фаворита центрального матча 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет 4 марта.

– Уже 4 марта предстоит центральный матч 21-го тура РФПЛ: «Локомотив» встретится со «Спартаком». У вас не сложилось впечатления, что Юрий Семин старательно подводил команду к одному из промежуточных пиков именно к началу марта?

– Я бы обратился к прошлому году: «Локомотив» – одна из немногих команд, которая без провалов прошла осенний этап. Не стал бы говорить про пик, просто после выздоровления ведущих игроков, Ари и Чорлуки, «Локомотив» не уступает по комплектации, а даже превосходит большинство российских клубов. Перед очной встречей для «Спартаком» фаворитом для меня является именно «Локомотив», который демонстрирует хорошую готовность. Команда Семина никогда не отходит от своей игры и постепенно еще добавляет вариативности в действиях.

– «Локомотив» устроит и ничья с командой Карреры?

– С точки зрения стратегии, а впереди очень короткий отрезок, который вместит в себя всего 10 игр, соглашусь, что «Локомотиву» в матчах с принципиальными соперниками важно просто не проиграть, а в других встречах – брать очки. Ничья будет на руку железнодорожникам. Но мы знаем бескомпромиссность Юрия Павловича, его стремление выигрывать. Вряд ли «Локомотив» будет играть на ничью.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Талалаев Андрей
Комментарии (11)
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gunstilzit
1519624094
ЛОКО победы!
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victosha
1519626485
Поставлю на ничью, пожалуй...
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серега кашин
1519629735
доживем и увидим, а в рфпл сейчас нельзя ни на кого ставить
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Дядя Серёжа
1519638732
А поставить - это не тоже самое, что положить?
Ответить
solyh-1962
1519641500
Если будут равные составы, а не как в первом круге, то Спартак порвет локо, как порвал цска с зенитом и краснодаром!!!
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momwig_
1519643444
Локомотив тренирует какой-то другой Семин или у Шпалыча вдруг, на старости лет, воспалилась бескомпромиссность? Никогда Семин не был бескомпромиссным и если его устраивает ничья, он будет играть на ничью (держа в уме возможность ухватить 3 очка у задолбавшегося об "автобус" соперника).
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Евгений Агеев
1519645959
То чувство когда узнал, что будет судить Вилков.
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anatolich72
1519666524
ЗРЯ проиграет, интересно сколько поставил.
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