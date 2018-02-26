Талалаев ставит на «Локомотив» в матче со «Спартаком»

Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев назвал фаворита центрального матча 21-го тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдет 4 марта.

– Уже 4 марта предстоит центральный матч 21-го тура РФПЛ: «Локомотив» встретится со «Спартаком». У вас не сложилось впечатления, что Юрий Семин старательно подводил команду к одному из промежуточных пиков именно к началу марта?

– Я бы обратился к прошлому году: «Локомотив» – одна из немногих команд, которая без провалов прошла осенний этап. Не стал бы говорить про пик, просто после выздоровления ведущих игроков, Ари и Чорлуки, «Локомотив» не уступает по комплектации, а даже превосходит большинство российских клубов. Перед очной встречей для «Спартаком» фаворитом для меня является именно «Локомотив», который демонстрирует хорошую готовность. Команда Семина никогда не отходит от своей игры и постепенно еще добавляет вариативности в действиях.

– «Локомотив» устроит и ничья с командой Карреры?

– С точки зрения стратегии, а впереди очень короткий отрезок, который вместит в себя всего 10 игр, соглашусь, что «Локомотиву» в матчах с принципиальными соперниками важно просто не проиграть, а в других встречах – брать очки. Ничья будет на руку железнодорожникам. Но мы знаем бескомпромиссность Юрия Павловича, его стремление выигрывать. Вряд ли «Локомотив» будет играть на ничью.