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    Родченков: «Российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле»

    Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о допинге в российском футболе.

    Стоит отметить, что во время интервью изданию BBC Родченков сидел в лыжной маске и солнечных очках.

    – Мы сидели в офисе Мутко, и он мне сказал: «Мы не должны наводить шум вокруг футбола».

    – Звучит так, будто футболисты принимали допинг.

    – Это не тот допинг, о котором вы думаете. Это не тонны стероидов. Но мы не контролировали гормоны роста, не брали анализ крови, так что вы могли использовать гормоны роста, которые не учитываются в биологическом паспорте. Футболистам был дан зеленый свет, они были защищены.

    – На чемпионате мира будут играть футболисты, которые жульничали?

    – Они жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле.

    – То есть, вы не удивитесь?

    – Для меня никакого сюрприза не будет. Футбол – странный вид деятельности...

    ФОТО

    Источник: BBC

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    25.02.2018 06:02
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 26 февраля 2018, 16:07

      Кого интересуют слова этой гниды ?

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 февраля 2018, 23:06

      основной бадяжник и есть Родченков!! его и надо судить..и прицепом всех тех кто его покрывал и давал на это добро.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 25 февраля 2018, 22:46

      Родченков конечно тварь высшей пробы "был".Но они к другому бы прикопались точно.Чем мы сильней тем сильней паранойя у наших недругов.

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 25 февраля 2018, 20:39

      мне кажется,что Родченкова прах,развеяли уже где нить

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 25 февраля 2018, 19:05

      Родченков жил в среде жульничества, при полном слабоумии...

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 25 февраля 2018, 16:21

      Уже появилась хакерская информация о желании Канады получить больше олимпийских медалей и программе дискредитации Российской сборной. Родченков до России работал в Канаде, и WADA тоже активно сотрудничает с Канадой, провал системы подготовки спорта в Канаде привёл к отказу НХЛ отправить своих игроков на олимпийские игры. Право назначать инспекторов WADA не учитывая мнения местных спортивных органов привело к появлению реального психа на посту. Теперь на показаниях психа основана вся анти российская допинговая программа, но чемпионами олимпийских игр стали масса астматиков. Олимпийские игры попали под контроль жуликов.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 февраля 2018, 15:05

      пих -пах и нету негодяя

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 февраля 2018, 13:49

      Это просто ушлёпок! Не надо про него и вспоминать! Бог ему судья.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 февраля 2018, 12:12

      и даже это им не помогало)))

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 25 февраля 2018, 12:01

      Своей смертью походу этот товарищ не умрет

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