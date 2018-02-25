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  • Родченков: «Российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле»

Родченков: «Российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле»

25 февраля 2018, 06:02
32

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о допинге в российском футболе.

Стоит отметить, что во время интервью изданию BBC Родченков сидел в лыжной маске и солнечных очках.

– Мы сидели в офисе Мутко, и он мне сказал: «Мы не должны наводить шум вокруг футбола».

– Звучит так, будто футболисты принимали допинг.

– Это не тот допинг, о котором вы думаете. Это не тонны стероидов. Но мы не контролировали гормоны роста, не брали анализ крови, так что вы могли использовать гормоны роста, которые не учитываются в биологическом паспорте. Футболистам был дан зеленый свет, они были защищены.

– На чемпионате мира будут играть футболисты, которые жульничали?

– Они жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле.

– То есть, вы не удивитесь?

– Для меня никакого сюрприза не будет. Футбол – странный вид деятельности...

ФОТО

Источник: BBC
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (32)
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ЮЗИК
1519531970
Никак не угомонится
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Docentusa
1519532370
он ещё жив?!
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Axe111
1519533999
На кол беса
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SPACE TRUCKIN
1519543147
родченков ,даже если и умрёт,дело его будет жить - любого болванчика сади под маской или гримом - и лепи,что хочешь хоть вечно...(
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OfaZavr
1519543167
уже никаких слов на него не хватает, никак его не угомонят.
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serppion
1519543376
Бомбардир, не позорься, убери интервью с этой проституткой.
Ответить
zigbert
1519546326
Еще не хватало что этот недоумок и за футбол возьмется.
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Par Mezan
1519555790
Это просто ушлёпок! Не надо про него и вспоминать! Бог ему судья.
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Полная Канистра
1519560348
пих -пах и нету негодяя
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Егор Велунов
1519564860
Уже появилась хакерская информация о желании Канады получить больше олимпийских медалей и программе дискредитации Российской сборной. Родченков до России работал в Канаде, и WADA тоже активно сотрудничает с Канадой, провал системы подготовки спорта в Канаде привёл к отказу НХЛ отправить своих игроков на олимпийские игры. Право назначать инспекторов WADA не учитывая мнения местных спортивных органов привело к появлению реального психа на посту. Теперь на показаниях психа основана вся анти российская допинговая программа, но чемпионами олимпийских игр стали масса астматиков. Олимпийские игры попали под контроль жуликов.
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