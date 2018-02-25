Родченков: «Российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле»

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о допинге в российском футболе.

Стоит отметить, что во время интервью изданию BBC Родченков сидел в лыжной маске и солнечных очках.

– Мы сидели в офисе Мутко, и он мне сказал: «Мы не должны наводить шум вокруг футбола».

– Звучит так, будто футболисты принимали допинг.

– Это не тот допинг, о котором вы думаете. Это не тонны стероидов. Но мы не контролировали гормоны роста, не брали анализ крови, так что вы могли использовать гормоны роста, которые не учитываются в биологическом паспорте. Футболистам был дан зеленый свет, они были защищены.

– На чемпионате мира будут играть футболисты, которые жульничали?

– Они жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле.

– То есть, вы не удивитесь?

– Для меня никакого сюрприза не будет. Футбол – странный вид деятельности...

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