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Набиуллин: «Через «Зенит» хочу попасть в сборную России»

24 февраля 2018, 23:11
24

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал о том, как начал играть в защите, а также о конкуренции в команде.

«В юношеском футболе я постоянно играл в нападении, забивал много голов. Но потом тренер школы поставил меня левым защитником. Может, он что-то заметил во мне.

«Рубин» за мной следил несколько лет, приглашал, но я знал, что был не готов, был юн, знал, что в команде сильные игроки. Потом мне сказали, что больше не будут за мной следить и бегать, и я принял решение перейти в «Рубин».

Мой кумир — игрок «Реала» Марсело. Нравится его стиль игры, подражаю ему. Нравится, как он играет.

Конкуренция? Я буду доказывать, тренер будет все видеть. Думаю, у меня все получится. Через «Зенит» я хочу попасть в сборную России. Буду делать все для этого», – сказал Набиуллин.

Напомним, что Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» этой зимой. Контракт рассчитан на 4,5 года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Набиуллин Эльмир
Комментарии (24)
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Сильвербой
1519503453
Тажко тебе будет! До лета Кришито не уйдет, а значит шансов у тебя будет очень мало!!!
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Недовольный
1519506860
в бомжевике можно попасть только на деградацию своей карьеры.Не веришь?спроси об этом Новосельцева,Молло,Нобоа и др.
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mialkov
1519511037
Сложно будет попасть в сборную со скамейки запасных! Уж лучше бы старался в Рубине, Бикеич бы точно подвел к сборной.
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арейская
1519524236
Мечта останется мечтой...
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нейтральныйкакникто
1519535885
Новосельцев , являясь кандидатом в сборную, был того же мнения , когда переходил в Зенит . Последствия известны
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mamba9090909
1519541110
Чтобы попасть в сборную, надо ИГРАТЬ, и не важно где.
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OfaZavr
1519542698
в начале у всех большие планы и вдохновение, лишь бы потом все не пошло по кривой.
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serppion
1519542958
Дай Бог, дай Бог тебе всего хорошего. Только попасть в сборную России через зенитовскую лавку - дело почти безнадежное. А деградируешь запросто.
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zigbert
1519545410
Черчесов берет в сборную тех игроков у которых есть практика.
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kanav67
1519548407
По проторенному пути пойдет Набиуллин. Через Зенит в сборную "попали" уже многие, например Рязанцев, Бухаров, Юсупов, Цалагов, Соловьев, Новосельцев, Дзюба, Чернов и т.д.
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