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    Набиуллин: «Через «Зенит» хочу попасть в сборную России»

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал о том, как начал играть в защите, а также о конкуренции в команде.

    «В юношеском футболе я постоянно играл в нападении, забивал много голов. Но потом тренер школы поставил меня левым защитником. Может, он что-то заметил во мне.

    «Рубин» за мной следил несколько лет, приглашал, но я знал, что был не готов, был юн, знал, что в команде сильные игроки. Потом мне сказали, что больше не будут за мной следить и бегать, и я принял решение перейти в «Рубин».

    Мой кумир — игрок «Реала» Марсело. Нравится его стиль игры, подражаю ему. Нравится, как он играет.

    Конкуренция? Я буду доказывать, тренер будет все видеть. Думаю, у меня все получится. Через «Зенит» я хочу попасть в сборную России. Буду делать все для этого», – сказал Набиуллин.

    Напомним, что Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» этой зимой. Контракт рассчитан на 4,5 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.02.2018 23:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +728

      GammiD 26 февраля 2018, 10:42

      «Рубин» за мной следил несколько лет, приглашал, но я знал, что был не готов, был юн, знал, что в команде сильные игроки. Потом мне сказали, что больше не будут за мной следить и бегать, и я принял решение перейти в «Рубин».
      Вот это вот как понимать, он ведь воспитанник Рубина?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 февраля 2018, 15:59

      У него еще "детское отношение" к футболу! Рано ему в Зенит карьеру гробить! В лучшем случае пойдет по арендам до настоящего взросления!

      -1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 25 февраля 2018, 15:12

      Мне нравится его настрой... Характер есть - значит все получится..., дерзай парень

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 февраля 2018, 13:47

      Хотеть не вредно (еще и сидя на скамейке).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      kanav67 25 февраля 2018, 11:46

      По проторенному пути пойдет Набиуллин. Через Зенит в сборную "попали" уже многие, например Рязанцев, Бухаров, Юсупов, Цалагов, Соловьев, Новосельцев, Дзюба, Чернов и т.д.

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 10:56

      Черчесов берет в сборную тех игроков у которых есть практика.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 25 февраля 2018, 10:15

      Дай Бог, дай Бог тебе всего хорошего. Только попасть в сборную России через зенитовскую лавку - дело почти безнадежное. А деградируешь запросто.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 10:11

      в начале у всех большие планы и вдохновение, лишь бы потом все не пошло по кривой.

      4
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 25 февраля 2018, 09:45

      Чтобы попасть в сборную, надо ИГРАТЬ, и не важно где.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 февраля 2018, 09:34

      На лавку пришел сидеть с хорошим окладом.

      2
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