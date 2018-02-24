Набиуллин: «Через «Зенит» хочу попасть в сборную России»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал о том, как начал играть в защите, а также о конкуренции в команде.

«В юношеском футболе я постоянно играл в нападении, забивал много голов. Но потом тренер школы поставил меня левым защитником. Может, он что-то заметил во мне.

«Рубин» за мной следил несколько лет, приглашал, но я знал, что был не готов, был юн, знал, что в команде сильные игроки. Потом мне сказали, что больше не будут за мной следить и бегать, и я принял решение перейти в «Рубин».

Мой кумир — игрок «Реала» Марсело. Нравится его стиль игры, подражаю ему. Нравится, как он играет.

Конкуренция? Я буду доказывать, тренер будет все видеть. Думаю, у меня все получится. Через «Зенит» я хочу попасть в сборную России. Буду делать все для этого», – сказал Набиуллин.

Напомним, что Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» этой зимой. Контракт рассчитан на 4,5 года.