Лига 1. «Тулуза» вырвала ничью у «Монако», в матче забито шесть мячей

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Тулуза» сыграла вничью с «Монако» 3:3.

К концовке второго тайма «Тулуза» проигрывала 1:3, но благодаря двум мячам на 78-й и 87-й минутах, смогла вырвать ничью.

«Монако» набрал 57 очков и остался на второй строчке в таблице. От лидера турнира «ПСЖ» его отделяет 11 очков, у ближайшего преследователя «Марселя» 55 очков и игра в запасе.

«Тулуза» с 28-ю очками идет на 16 месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

Тулуза – Монако – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Рони Лопеш, 8; 1:1 – Сангаре, 24; 1:2 – Рони Лопеш, 47; 1:3 – Йоветич, 72;2:3 – Дело (с пенальти), 78; 3:3 – Саного, 87.

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