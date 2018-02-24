Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Тулуза» вырвала ничью у «Монако», в матче забито шесть мячей

    В матче 27-го тура чемпионата Франции «Тулуза» сыграла вничью с «Монако» 3:3.

    К концовке второго тайма «Тулуза» проигрывала 1:3, но благодаря двум мячам на 78-й и 87-й минутах, смогла вырвать ничью.

    «Монако» набрал 57 очков и остался на второй строчке в таблице. От лидера турнира «ПСЖ» его отделяет 11 очков, у ближайшего преследователя «Марселя» 55 очков и игра в запасе.

    «Тулуза» с 28-ю очками идет на 16 месте.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

    Тулуза – Монако – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рони Лопеш, 8; 1:1 – Сангаре, 24; 1:2 – Рони Лопеш, 47; 1:3 – Йоветич, 72;2:3 – Дело (с пенальти), 78; 3:3 – Саного, 87.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2018 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11