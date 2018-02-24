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Материалы

Тулуза - Монако

24.02.2018, Суббота, 19:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Франция. Лига 1, 27 тур Тулуза - Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
1 тур
4 августа, пятница 21:45 Монако 3:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 18:00 Монако 3:1 Тулуза
9 тур
14 октября, пятница 20:00 Тулуза 3:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 16:00 Монако 4:0 Тулуза
3 тур
22 августа, суббота 21:00 Тулуза 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Монако 4:1 Тулуза
17 тур
5 декабря, пятница 22:30 Тулуза 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
21 тур
19 января, воскресенье 20:00 Тулуза 0:2 Монако
3 тур
23 августа, пятница 22:30 Монако 0:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Тулуза 2:0 Монако
6 тур
18 сентября, суббота 21:00 Монако 0:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 Тулуза 0:0 Монако
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 21:00 Монако 3:2 Тулуза
10 тур
25 октября, суббота 23:00 Тулуза 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Монако 0:2 Тулуза
15 тур
24 ноября, суббота 22:00 Тулуза 0:0 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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