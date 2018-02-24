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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 24 февраля 2018
Тулуза
24.02.2018, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 3
Завершен
Монако
24'
И. Сангаре
78'
А. Делор (П)
87'
Я. Саного
8'
Р. Лопеш
47'
Р. Лопеш
72'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монако
90'
+3
Желтая карточка
С. Йоветич
90'
+1
Желтая карточка
Фабиньо
ГОЛ! 3:3!
Я. Саного
Пас отдал
А. Делор
87'
Желтая карточка
А. Делор
85'
83'
Желтая карточка
Т. Лемар
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Делор
78'
72'
ГОЛ! 1:3!
С. Йоветич
Пас отдал
Р. Геззаль
47'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лопеш
ГОЛ! 1:1!
И. Сангаре
Пас отдал
И. Силла
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-4-2-1
40
Лафон
29
Мубандже
20
Яго
6
Диоп
4
Силла
6
Сангаре
18
Каюзак
98
Амьен-Аду
19
Мубеле
16
Имбула
9
Саного
4-1-2-2-1
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
24
Раджи
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Тилеманс
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
Остались в запасе
Тулуза
Монако
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Тулуза - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
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