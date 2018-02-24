Президент Футбольной федерации Польши: «Зелински превосходит Де Брюйне»

Президент Футбольной федерации Польши Сбигнев Бонек считает, что по игровым качествам полузащитник «Наполи» Петр Зелински сильнее хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

На этой неделе главный тренер «адзурри» Маурицио Сарри похвалил 23-летнего футболиста, сказав, что он может стать таким же хорошим игроком, как и бельгиец.

«Что касается качества, думаю, Зелински даже превосходит Де Брюйне.

Понятно, что это разные игроки, но они имеют одинаковое влияние на свои команды. Я все еще жду, что Петр полностью расцветет, потому что он может еще много чего показать.

Думаю, Зелински станет настоящей суперзвездой», – сказал Бонек.

В нынешнем сезоне Зелински провел 34 матча, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.

По информации СМИ, к хавбеку проявляют интерес «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».