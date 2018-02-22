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    «Зенит» поздравил Ивановича с 34-летием

    Сегодня исполнилось 34 года защитнику «Зенита» и сборной Сербии Браниславу Ивановичу.

    «Уважаемый Бранислав! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес, благодарим Вас за ценный опыт, который Вы каждый день передаете одноклубникам, и желаем новых успехов вместе с «Зенитом», – поздравил футболиста клуб на официальном сайте.

    Иванович пополнил состав сине-бело-голубых в феврале 2017 года, покинув «Челси» после девяти лет выступлений. До перехода в лондонский футболист играл за «Локомотив».

    Напомним, сегодня команда Роберто Манчини примет «Селтик» в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы (0:1 в первом матче). «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.02.2018 15:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 февраля 2018, 19:55

      Самое хорошее поздравление -- сегодняшний счёт на табло !!!

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      Рейтинг: +436

      andr2112 22 февраля 2018, 15:40

      С Днем Рождения, Бранислав!!!!
      Здоровья и удачи во всем!!!!!!

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