«Зенит» поздравил Ивановича с 34-летием

Сегодня исполнилось 34 года защитнику «Зенита» и сборной Сербии Браниславу Ивановичу.

«Уважаемый Бранислав! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес, благодарим Вас за ценный опыт, который Вы каждый день передаете одноклубникам, и желаем новых успехов вместе с «Зенитом», – поздравил футболиста клуб на официальном сайте.

Иванович пополнил состав сине-бело-голубых в феврале 2017 года, покинув «Челси» после девяти лет выступлений. До перехода в лондонский футболист играл за «Локомотив».

Напомним, сегодня команда Роберто Манчини примет «Селтик» в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы (0:1 в первом матче). «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.