Торрес летом уйдет из «Атлетико»

Он не говорил такого. Неправильный перевод.
– Возможно, Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон
– Это вопрос или утверждение?
– Гризманн может остаться в «Атлетико» на следующий сезон. Вы сделали всё возможное, чтобы это произошло. Вы были бы готовы к тому, чтобы остался Фернандо Торрес?
– Не понимаю этого сравнения. Что вы хотите сказать?
– Мне бы хотелось узнать, приложите ли Вы усилия для сохранения Торреса ещё на один сезон.
– Нет.
Далее он объяснил, что понял вопрос так:
"Вы приложите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ для сохранения Фернандо Торреса, как в ситуации с Гризманом?"
"Я ответил прямо, что думаю: "Нет". Есть люди, которые думают об отдельном человеке. Я же думаю не о человеке, а о команде. Этот вопрос не был связан с командой."
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Фернандо Торреса.
– Сохраните ли вы Торреса на следующий сезон?
– Нет.
Воспитанник мадридского клуба вернулся в команду в июле 2016 года, покинув «Милан». Прежде Торрес также выступал за «Челси» и «Ливерпуль».
В текущем сезоне чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012) принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 4 миллиона евро.
В январе Торрес сказал, что каждый матч за «матрасников» может стать для него последним.