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Торрес летом уйдет из «Атлетико»

21 февраля 2018, 17:48
7

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Фернандо Торреса.

– Сохраните ли вы Торреса на следующий сезон?

– Нет.

Воспитанник мадридского клуба вернулся в команду в июле 2016 года, покинув «Милан». Прежде Торрес также выступал за «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012) принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 4 миллиона евро.

В январе Торрес сказал, что каждый матч за «матрасников» может стать для него последним.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Испания Торрес Фернандо Симеоне Диего
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1519225616
Так и не реализовал себя
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OfaZavr
1519226585
зря не дают закончить карьеру в родном клубе, теперь наверно уже только МЛС или Китай.
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Mr Abdullaev
1519226600
В Милан
Ответить
zigbert
1519231287
А он бы мог пригодится своему родному клубу.
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Alejandrrro
1519303726
Бомбрадир дал ссылку на источник, где даётся опровержение этой же новости
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Alejandrrro
1519303807
Перевод неправильный. - Приложите ли Вы все усилия, чтобы сохранить Торреса на следующий сезон, как в ситуации с Гризманом? - Нет. Это не означает, что Торрес уйдёт. Просто Симеоне не будет из кожи вон лезть, чтобы сохранить Торреса.
Ответить
Alejandrrro
1519304525
Он не говорил такого. Неправильный перевод. – Возможно, Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон – Это вопрос или утверждение? – Гризманн может остаться в «Атлетико» на следующий сезон. Вы сделали всё возможное, чтобы это произошло. Вы были бы готовы к тому, чтобы остался Фернандо Торрес? – Не понимаю этого сравнения. Что вы хотите сказать? – Мне бы хотелось узнать, приложите ли Вы усилия для сохранения Торреса ещё на один сезон. – Нет. Далее он объяснил, что понял вопрос так: "Вы приложите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ для сохранения Фернандо Торреса, как в ситуации с Гризманом?" "Я ответил прямо, что думаю: "Нет". Есть люди, которые думают об отдельном человеке. Я же думаю не о человеке, а о команде. Этот вопрос не был связан с командой."
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