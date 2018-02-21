Торрес летом уйдет из «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Фернандо Торреса.

– Сохраните ли вы Торреса на следующий сезон?

– Нет.

Воспитанник мадридского клуба вернулся в команду в июле 2016 года, покинув «Милан». Прежде Торрес также выступал за «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012) принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 4 миллиона евро.

В январе Торрес сказал, что каждый матч за «матрасников» может стать для него последним.