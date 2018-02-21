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    Торрес летом уйдет из «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Фернандо Торреса.

    – Сохраните ли вы Торреса на следующий сезон?

    – Нет.

    Воспитанник мадридского клуба вернулся в команду в июле 2016 года, покинув «Милан». Прежде Торрес также выступал за «Челси» и «Ливерпуль».

    В текущем сезоне чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012) принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 4 миллиона евро.

    В январе Торрес сказал, что каждый матч за «матрасников» может стать для него последним.

    Источник: Marca

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    21.02.2018 17:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 22 февраля 2018, 16:02

      Он не говорил такого. Неправильный перевод.

      – Возможно, Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезон
      – Это вопрос или утверждение?
      – Гризманн может остаться в «Атлетико» на следующий сезон. Вы сделали всё возможное, чтобы это произошло. Вы были бы готовы к тому, чтобы остался Фернандо Торрес?
      – Не понимаю этого сравнения. Что вы хотите сказать?
      – Мне бы хотелось узнать, приложите ли Вы усилия для сохранения Торреса ещё на один сезон.
      – Нет.

      Далее он объяснил, что понял вопрос так:
      "Вы приложите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ для сохранения Фернандо Торреса, как в ситуации с Гризманом?"
      "Я ответил прямо, что думаю: "Нет". Есть люди, которые думают об отдельном человеке. Я же думаю не о человеке, а о команде. Этот вопрос не был связан с командой."

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 22 февраля 2018, 15:50

      Перевод неправильный.

      - Приложите ли Вы все усилия, чтобы сохранить Торреса на следующий сезон, как в ситуации с Гризманом?
      - Нет.

      Это не означает, что Торрес уйдёт. Просто Симеоне не будет из кожи вон лезть, чтобы сохранить Торреса.

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 22 февраля 2018, 15:48

      Бомбрадир дал ссылку на источник, где даётся опровержение этой же новости

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 19:41

      А он бы мог пригодится своему родному клубу.

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 февраля 2018, 18:23

      В Милан

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 18:23

      зря не дают закончить карьеру в родном клубе, теперь наверно уже только МЛС или Китай.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 18:06

      Так и не реализовал себя

      1
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