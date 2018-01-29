Торрес: «Каждый матч за «Атлетико» может стать для меня последним»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес ответил на вопрос о количестве игрового времени в текущем сезоне.

«Я спокойно отношусь к количеству игрового времени. К этому должен быть готов каждый игрок. Каждый матч за «Атлетико» – особенный для меня, потому что он может стать последним.

Такая же ситуация и с голами. Надеюсь, что приму участие в следующем матче, но если нет, то все равно продолжу работать», – сказал 33-летний испанец.

Форвард отыграл 942 минуты в 25 матчах сезона-2017/18. На его счету четыре гола и две результативные передачи.

После 21 тура Примеры команда Диего Симеоне занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 11 очков.