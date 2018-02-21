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  • Экс-форвард БАТЭ дисквалифицирован на 2 года за договорной матч. Ему заплатили 600 долларов

Экс-форвард БАТЭ дисквалифицирован на 2 года за договорной матч. Ему заплатили 600 долларов

21 февраля 2018, 17:03
10

Нападающий брянского «Динамо» Александр Алумона получил дисквалификацию сроком на два года за участие в договорном матче. Об этом сообщил сайт Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В 2016 году Алумона выступал за белорусскую «Ислочь». Считается, что за договорной матч клуба из Молодечно он получил 600 долларов.

36-летний россиянин нигерийского происхождения стал одним из 10 человек, отстраненным от футбола на 24 месяца. Еще 12 человек получили пожизненные дисквалификации.

«За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко объявлены персонами нон грата (лицами нежелательными для деятельности АБФФ)», – говорится в сообщении источника.

Наказание распространяется только на соревнования внутри Беларуси. По информации Sports.ru, АБФФ может добиться расширения силы наказания и на Россию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Динамо Бр Ислочь Алумона Александр
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1519222112
Бизнес россиянина нигерийского происхождения по-белорусски.
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Shogun
1519222126
Вот олень, продался за 30000, в то время 1 доллар 50 рублей
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PUZIAKA
1519222538
"Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии там все такие умные? "
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Axe111
1519223363
Очередная унылая запись........
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вместе с ЦСКА
1519223961
бред какой то
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jaxtr
1519224897
Новость ОГОНЬ!)))))) посмешила)))
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kykyi
1519225495
Ну а чего, в зайчиках вполне солидная сумма,скоро и в рублях будет ого- го
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Полная Канистра
1519227296
он наверное и паспорт у нас купил
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Alex Y
1521898532
Дешево продался
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