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    Экс-форвард БАТЭ дисквалифицирован на 2 года за договорной матч. Ему заплатили 600 долларов

    Нападающий брянского «Динамо» Александр Алумона получил дисквалификацию сроком на два года за участие в договорном матче. Об этом сообщил сайт Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

    В 2016 году Алумона выступал за белорусскую «Ислочь». Считается, что за договорной матч клуба из Молодечно он получил 600 долларов.

    36-летний россиянин нигерийского происхождения стал одним из 10 человек, отстраненным от футбола на 24 месяца. Еще 12 человек получили пожизненные дисквалификации.

    «За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко объявлены персонами нон грата (лицами нежелательными для деятельности АБФФ)», – говорится в сообщении источника.

    Наказание распространяется только на соревнования внутри Беларуси. По информации Sports.ru, АБФФ может добиться расширения силы наказания и на Россию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 17:03
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    Комментарии10
    ...
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 24 марта 2018, 16:35

      Дешево продался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Alex Y 17 июля 2018, 18:55

      У нас дороже продаются. Если все случаи расследовать, играть некому будет. Первый - Дзюба. Откровенно сачковал на поле пока не сдали в аренду. Плавил тренера и команду. Второй - Шатов, то же самое. А если посмотреть на тупые сливы спартака, то вообще тихий ужас получается. А еще Амкар взять..., а СКА Хабаровский...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 18:34

      он наверное и паспорт у нас купил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2018, 18:04

      Ну а чего, в зайчиках вполне солидная сумма,скоро и в рублях будет ого- го

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      jaxtr 21 февраля 2018, 17:54

      Новость ОГОНЬ!)))))) посмешила)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 февраля 2018, 17:39

      бред какой то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 февраля 2018, 17:29

      Очередная унылая запись........

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 21 февраля 2018, 17:15

      "Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии там все такие умные? "

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 21 февраля 2018, 17:08

      Вот олень, продался за 30000, в то время 1 доллар 50 рублей

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 17:08

      Бизнес россиянина нигерийского происхождения по-белорусски.

      0
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