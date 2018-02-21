Экс-форвард БАТЭ дисквалифицирован на 2 года за договорной матч. Ему заплатили 600 долларов

Нападающий брянского «Динамо» Александр Алумона получил дисквалификацию сроком на два года за участие в договорном матче. Об этом сообщил сайт Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В 2016 году Алумона выступал за белорусскую «Ислочь». Считается, что за договорной матч клуба из Молодечно он получил 600 долларов.

36-летний россиянин нигерийского происхождения стал одним из 10 человек, отстраненным от футбола на 24 месяца. Еще 12 человек получили пожизненные дисквалификации.

«За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко объявлены персонами нон грата (лицами нежелательными для деятельности АБФФ)», – говорится в сообщении источника.

Наказание распространяется только на соревнования внутри Беларуси. По информации Sports.ru, АБФФ может добиться расширения силы наказания и на Россию.