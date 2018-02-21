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  • Месси и Иньеста установили рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Лиге чемпионов

Месси и Иньеста установили рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Лиге чемпионов

21 февраля 2018, 14:22
3

«Барселона» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с «Челси» (1:1).

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста вышли в стартовом составе сине-гранатовых. Для аргентинца и испанца встреча стала 97 на турнире.

По этому показателю футболисты обошли экс-игроков каталонского клуба Карлеса Пуйоля и Хави, которым прежде принадлежал рекорд по матчам в Лиге чемпионов.

Напомним, счет на «Стэмфорд Бридж» сравнял Месси. Он забил синим впервые за девять матчей.

Ответная встреча состоится 14 марта.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона Пуйоль Карлес Хави Месси Лионель Иньеста Андрес
Комментарии (3)
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Владимир М
1519221001
скоро 100)
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TY13R
1519227381
Хорошо
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Александр52
1519228233
Барса играла хорошо. Был фактор чужого поля. Никто не хотел рисковать, турнир то длинный. Челси спрятался и огрызался, ничего больше , никакого класса, кроме Виллиана. Барса выглядела беззубо во вскрытии штрафной Челси, опять таки, никто не хотел рисковать. Иногда дразнишь врага, а в нём пробуждается немеренная сила, и ситуация стаоновится не прогнозируемой ,тем более в ходе матча.Всё было на нервах. Барса дразнила Челси раскаткой мяча, ожидая ошибки Челси, но не дождалась, а Месси не решался активировать взлом обороны противника. У него на это будет ещё матч дома. Там будет проще. В общем Барса в итоге могла и проиграть, но её спасли эти двое, Иньеста и Месии. Суарес опять выглядел дубово-замёрзшим. Есть над чем думать Барсе, дальше будет тяжелее. Но по всему видно, Лео включается не более чем на 50%, он тактик, и бережёт силы.
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