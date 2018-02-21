Месси и Иньеста установили рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Лиге чемпионов

«Барселона» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с «Челси» (1:1).

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста вышли в стартовом составе сине-гранатовых. Для аргентинца и испанца встреча стала 97 на турнире.

По этому показателю футболисты обошли экс-игроков каталонского клуба Карлеса Пуйоля и Хави, которым прежде принадлежал рекорд по матчам в Лиге чемпионов.

Напомним, счет на «Стэмфорд Бридж» сравнял Месси. Он забил синим впервые за девять матчей.

Ответная встреча состоится 14 марта.