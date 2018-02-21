Месси и Иньеста установили рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Лиге чемпионов

Барса играла хорошо. Был фактор чужого поля. Никто не хотел рисковать, турнир то длинный. Челси спрятался и огрызался, ничего больше , никакого класса, кроме Виллиана. Барса выглядела беззубо во вскрытии штрафной Челси, опять таки, никто не хотел рисковать. Иногда дразнишь врага, а в нём пробуждается немеренная сила, и ситуация стаоновится не прогнозируемой ,тем более в ходе матча.Всё было на нервах. Барса дразнила Челси раскаткой мяча, ожидая ошибки Челси, но не дождалась, а Месси не решался активировать взлом обороны противника. У него на это будет ещё матч дома. Там будет проще. В общем Барса в итоге могла и проиграть, но её спасли эти двое, Иньеста и Месии. Суарес опять выглядел дубово-замёрзшим. Есть над чем думать Барсе, дальше будет тяжелее. Но по всему видно, Лео включается не более чем на 50%, он тактик, и бережёт силы.
«Барселона» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграла вничью с «Челси» (1:1).
Нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста вышли в стартовом составе сине-гранатовых. Для аргентинца и испанца встреча стала 97 на турнире.
По этому показателю футболисты обошли экс-игроков каталонского клуба Карлеса Пуйоля и Хави, которым прежде принадлежал рекорд по матчам в Лиге чемпионов.
Напомним, счет на «Стэмфорд Бридж» сравнял Месси. Он забил синим впервые за девять матчей.
Ответная встреча состоится 14 марта.