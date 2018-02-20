Кристенсен, Рюдигер, Мозес – в старте «Челси» на матч с «Барселоной»; Альба, Суарес, Месси сыграют за гостей

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и «Барселоной».

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Виллиан, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на лондонском «Стэмфорд Бридж».

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