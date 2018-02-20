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    Кристенсен, Рюдигер, Мозес – в старте «Челси» на матч с «Барселоной»; Альба, Суарес, Месси сыграют за гостей

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Челси» и «Барселоной».

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Виллиан, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Азар.

    «Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Паулиньо, Ракитич, Иньеста, Месси, Суарес.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на лондонском «Стэмфорд Бридж».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    20.02.2018 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 20 февраля 2018, 21:52

      Даже верные составы на матч уже не можете опубликовать? Скоро результаты матчей Бомбардир будет неверные сливать.

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