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  • «СКА-Хабаровск» усилился бывшим защитником «Краснодара» и воспитанником «Локомотива»

«СКА-Хабаровск» усилился бывшим защитником «Краснодара» и воспитанником «Локомотива»

20 февраля 2018, 10:43
3

Вчера футболисты «СКА-Хабаровска» начали заключительный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Южной Корее в ближайшую неделю. В ходе сборов запланировано проведение одного товарищеского матча.

Накануне команда из Хабаровска подписала контракты с двумя новичками – защитником Неманьей Тубичем и вратарем Александром Акишиным.

Неманья Тубич – 33-летний сербский защитник, воспитанник «Партизана». Играл за сербские клубы, а затем выступал в бельгийском «Генте» (6 матчей) и украинских «Карпатах» (50 матчей, 1 гол). С 2011 по 2014 Тубич провел 60 матчей за «Краснодар», после чего вместе с БАТЭ стал чемпионом Белоруссии (9 матчей). Так же сербский защитник успел поиграть в Саудовской Аравии и Норвегии, а в прошлом году вернулся на Родину в «Напредак» (17 матчей, 1 гол).

Александр Акишин – 20-летний вратарь, воспитанник московского «Локомотива». Играл за молодежные команды железнодорожников и «Кубани», а последние два года выступал в клубах ЛФЛ – УОР №5 (Егорьевск) и «Атом» (Нововоронеж).

Контракты обоих футболистов рассчитаны до конца сезона.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига Трансферы СКА-Хабаровск Тубич Неманья Акишин Александр
Комментарии (3)
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Fan Loko mik
1519117143
Билялетдинов неплохой тренер, дали бы ему время, он бы хорошую команду сколотил.
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victosha
1519120677
Держитесь, СКА, звезда Востока.
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Axe111
1519122002
Почему усилился???
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