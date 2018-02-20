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    «СКА-Хабаровск» усилился бывшим защитником «Краснодара» и воспитанником «Локомотива»

    Вчера футболисты «СКА-Хабаровска» начали заключительный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Южной Корее в ближайшую неделю. В ходе сборов запланировано проведение одного товарищеского матча.

    Накануне команда из Хабаровска подписала контракты с двумя новичками – защитником Неманьей Тубичем и вратарем Александром Акишиным.

    Неманья Тубич – 33-летний сербский защитник, воспитанник «Партизана». Играл за сербские клубы, а затем выступал в бельгийском «Генте» (6 матчей) и украинских «Карпатах» (50 матчей, 1 гол). С 2011 по 2014 Тубич провел 60 матчей за «Краснодар», после чего вместе с БАТЭ стал чемпионом Белоруссии (9 матчей). Так же сербский защитник успел поиграть в Саудовской Аравии и Норвегии, а в прошлом году вернулся на Родину в «Напредак» (17 матчей, 1 гол).

    Александр Акишин – 20-летний вратарь, воспитанник московского «Локомотива». Играл за молодежные команды железнодорожников и «Кубани», а последние два года выступал в клубах ЛФЛ – УОР №5 (Егорьевск) и «Атом» (Нововоронеж).

    Контракты обоих футболистов рассчитаны до конца сезона.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    20.02.2018 10:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 февраля 2018, 13:20

      Почему усилился???

      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 20 февраля 2018, 12:57

      Держитесь, СКА, звезда Востока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 февраля 2018, 11:59

      Билялетдинов неплохой тренер, дали бы ему время, он бы хорошую команду сколотил.

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