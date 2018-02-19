Де Росси готов вернуться в сборную Италии

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что не откажется вновь надеть футболку сборной Италии. По его словам, он примет вызов в национальную команду, если его туда пригласит новый тренер.

Напомним, 34-летний футболист был одним из тех игроков, кто заявил о прекращении выступлений за «скуадру адзурру» после поражения от Швеции в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

«С момента плей-офф против Швеции я думаю, что это был конец эры для некоторых из нас. Когда вы потерпели неудачу, правильнее буде отступить.

Сейчас они выберут нового тренера и есть хорошие игроки. Я всегда видел национальную команду как семью. И это было не так, словно я закрыл дверь и выбросил ключ.

И кто знает, если новый тренер решит связаться со мной и посчитает, что я могу помочь. Что тогда? Конечно, мне все еще 34 года, и я ничего не могу с этим поделать», – сказал Де Росси.