Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Росси готов вернуться в сборную Италии

    Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси заявил, что не откажется вновь надеть футболку сборной Италии. По его словам, он примет вызов в национальную команду, если его туда пригласит новый тренер.

    Напомним, 34-летний футболист был одним из тех игроков, кто заявил о прекращении выступлений за «скуадру адзурру» после поражения от Швеции в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

    «С момента плей-офф против Швеции я думаю, что это был конец эры для некоторых из нас. Когда вы потерпели неудачу, правильнее буде отступить.

    Сейчас они выберут нового тренера и есть хорошие игроки. Я всегда видел национальную команду как семью. И это было не так, словно я закрыл дверь и выбросил ключ.

    И кто знает, если новый тренер решит связаться со мной и посчитает, что я могу помочь. Что тогда? Конечно, мне все еще 34 года, и я ничего не могу с этим поделать», – сказал Де Росси.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2018 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11