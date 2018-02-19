Доннарумма – самый перспективный игрок Европы в возрасте до 20-ти лет по версии CIES

По данным CIES Football Observatory, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма является самым перспективным футболистом Европы среди игроков не старше 20-ти лет.

При проведении исследования в расчет брались такие показатели, как спортивный уровень чемпионата и достижения клуба-работодателя.

На втором месте расположился вратарь «Тулузы» Альбан Лафон, на третьем – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, на четвертом – полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич. Замкнул пятерку защитник «Ниццы» Маланг Сарр.