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    Доннарумма – самый перспективный игрок Европы в возрасте до 20-ти лет по версии CIES

    По данным CIES Football Observatory, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма является самым перспективным футболистом Европы среди игроков не старше 20-ти лет.

    При проведении исследования в расчет брались такие показатели, как спортивный уровень чемпионата и достижения клуба-работодателя.

    На втором месте расположился вратарь «Тулузы» Альбан Лафон, на третьем – нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, на четвертом – полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич. Замкнул пятерку защитник «Ниццы» Маланг Сарр.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1270

      Fil1988 19 февраля 2018, 19:43

      Мягко говоря не очень согласен

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 19 февраля 2018, 19:35

      Хрень, просто самый раскрученный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 19 февраля 2018, 19:23

      Все верно. Вратарям намного проще быть перспективными но и осесть в запасе надолго можно при любом косяке...

      0
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 19 февраля 2018, 17:45

      рэшфорд?

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 19 февраля 2018, 17:16

      ага перспективный

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