Феррейра: «Шансы «Ромы» и «Шахтера» равны»

Нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра поделился ожиданиями от противостояния с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча пройдет в Украине в среду, 21 февраля. Ответная – в Риме во вторник, 13 марта.

«Когда на жеребьевке нам выпала «Рома», я подумал, что на этом этапе Лиги чемпионов все соперники сильны. Будь то «Рома» или любая другая команда, «Шахтер» сделает все возможное, как и на групповом этапе, где это принесло нам результат.

Команда готовилась очень хорошо. Мы очень мотивированы. Мы знаем, что перед нами важная игра для всей команды и наших болельщиков, и мы хотим порадовать их.

У меня не было возможности внимательно следить за выступлениями «Ромы». Я знаю, что у них была очень сильная группа с «Челси» и «Атлетико». И им удалось выйти в плей-офф с первого места. Это доказывает, что римляне действительно сильны.

Честно говоря, я бы предпочел играть решающий матч дома, но это не умаляет нашего оптимизма. Нам нужно показать отличную производительность дому и отправиться в Рим с преимуществом.

Полагаю, что наши шансы равны – 50 на 50. «Рома» – очень хорошая команда, но «Шахтер» верит в свою силу и состояние, – сказал Феррейра.