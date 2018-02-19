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    Диего Коста: «Некоторые судьи настроены в мой адрес явно предвзято»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста обвинил судей в предвзятом отношении к себе. В матче 24-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао футболист получил желтую карточку за неспортивное поведение.

    «Некоторые судьи настроены в мой адрес явно предвзято. К сожалению, это никак нельзя изменить.

    Они предупреждают меня при самых незначительных фолах. Сегодня арбитр просто хотел показать мне желтую карточку, вот и все», – заявил после матча футболист.

    Матч 24-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Атлетик» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Marca

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    19.02.2018 08:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 20 февраля 2018, 00:02

      Не надо давать повод судьям

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:51

      ну так как говориться сначала мы работаем на репутацию а потом репутация работает на нас)) так что ничего удивительного.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 февраля 2018, 09:04

      В образе Диего Косты все перемешалось, "симулянт"и "боец"," провокатор" и "пострадатор" , "забивака" и "мазилата", ну вообщем хороший "мудак".Отсюда отношения судей к нему, с добротой здесь не получается.

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