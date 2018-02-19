Диего Коста: «Некоторые судьи настроены в мой адрес явно предвзято»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста обвинил судей в предвзятом отношении к себе. В матче 24-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао футболист получил желтую карточку за неспортивное поведение.

«Некоторые судьи настроены в мой адрес явно предвзято. К сожалению, это никак нельзя изменить.

Они предупреждают меня при самых незначительных фолах. Сегодня арбитр просто хотел показать мне желтую карточку, вот и все», – заявил после матча футболист.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Атлетик» завершился со счетом 2:0.