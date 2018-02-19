Введите ваш ник на сайте
Материалы

Атлетико - Атлетик

18.02.2018, Воскресенье, 18:15 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 24 тур Атлетико - Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
5 тур
20 сентября, среда 21:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Атлетико 3:1 Атлетик
19 тур
22 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Атлетик 0:1 Атлетико
15 тур
13 декабря, воскресенье 20:15 Атлетико 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 19:00 Атлетико 0:0 Атлетик
16 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
12 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Атлетико 2:0 Атлетик
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 29 января, среда 23:00 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 23:59 Атлетико 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
2 тур
27 августа, понедельник 23:59 Атлетико 4:0 Атлетик
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, Финал
9 мая, среда 22:45 Атлетико 3:0 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
21 марта, среда 23:00 Атлетико 2:1 Атлетик
10 тур
27 октября, четверг 23:59 Атлетик 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 19:00 Атлетико 0:2 Атлетик
2 тур
11 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 23:55 Атлетико 2:0 Атлетик
9 тур
31 октября, суббота 23:55 Атлетик 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Атлетик 1:4 Атлетико
18 тур
11 января, воскресенье 19:00 Атлетико 2:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
17 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:2 Атлетик
5 тур
26 сентября, среда 23:00 Атлетик 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
...
  • Читайте нас: 