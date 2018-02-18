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    Бывший нутриционист «Спартака»: «Кто-то не понимает важность моей работы»

    Бывший нутриционист (специалист по питанию) «Спартака» Сара Фабрис рассказала о своем уходе из московского клуба.

    Ранее сообщалось, что руководство красно-белых уволило специалиста.

    – Это правда, что я больше не работаю в «Спартаке». Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось.

    – Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?

    – Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать «Спартак» сильнее!

    – Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?

    – Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.

    – Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?

    – Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2018 23:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 февраля 2018, 09:52

      Правильно уволили,потому что в Спартаке такие опытные повара,что без
      всяких нутри (тьфу)тистов знают,что нужно футболисту-несколько лет назад по ТВ даже была передача как раз о кухне красно-белых!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 19 февраля 2018, 09:15

      вопрос:"...ПОЧЕМУ ОН НЕ ОТСТОЯЛ вашу должность перед руководством?".Ответ:"это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество".Просто суперский ответ на поставленный вопрос,стиль любого российского чиновника(мудко не исключение)

      -1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 февраля 2018, 07:50

      Обычная подковерная борьба в коллективе. Стоит ли вообще выносить это здесь как новость?

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 19 февраля 2018, 07:23

      походу она им там что то подсыпала в еду, вот и чемпионство взяли , а щас на сушняках играют

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 февраля 2018, 07:16

      Ну все, пропадет клуб без этого, как его, типа диетолога!

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 февраля 2018, 04:08

      Зашёл прочесть эту новость, только ради того, что бы не гуглить, что такое нутриционист))

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 февраля 2018, 01:01

      Нормальный ход, рекламный контракт с Гербалайфом да-авно закончился.

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 февраля 2018, 00:01

      ..........

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 февраля 2018, 23:20

      Какой нормальный русский человек поймет, если это так называть? В русском языке слова закончились? Чем слово "диетолог" плохо?

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > bset 19 февраля 2018, 01:02

      если бы это был русский специалист, то был бы диетолог.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > vick-north-west 19 февраля 2018, 11:24

      А если бы это был русский специалист в Италии, его бы тоже называли "диетолог"? Сомневаюсь. Европейцы - националисты в вопросах своего языка. Изучаю немецкий - у баварцев в отличие от берлинцев свой диалект, своя культура. А мы готовы все иностранные слова в себя впитать. А иностранцам это в радость - могут приехать в нашу страну и сказать "Я ваш язык учить не буду. Это вы мой учите"

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 февраля 2018, 23:14

      Господи. Да хоть черта лысого наймите. Цирк

      1
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