Бывший нутриционист «Спартака»: «Кто-то не понимает важность моей работы»

Бывший нутриционист (специалист по питанию) «Спартака» Сара Фабрис рассказала о своем уходе из московского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых уволило специалиста.

– Это правда, что я больше не работаю в «Спартаке». Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось.

– Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?

– Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать «Спартак» сильнее!

– Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?

– Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.

– Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?

– Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!