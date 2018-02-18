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  • Бывший нутриционист «Спартака»: «Кто-то не понимает важность моей работы»

Бывший нутриционист «Спартака»: «Кто-то не понимает важность моей работы»

18 февраля 2018, 23:00
12

Бывший нутриционист (специалист по питанию) «Спартака» Сара Фабрис рассказала о своем уходе из московского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых уволило специалиста.

– Это правда, что я больше не работаю в «Спартаке». Мы делали отличную работу, поэтому жаль, что все так сложилось.

– Почему вы ушли из клуба? Чье это было решение?

– Это не было моим решением. Я была очень удивлена, ведь никто и никогда не жаловался на мою работу. Считаю, что кто-то просто не понимает важность моей работы и не доверяет ей. Ведь я работаю не только над диетами и контролем веса. Я ввела правильное использование пищевых добавок, более конкретный, особый анализ крови... Все это должно сделать «Спартак» сильнее!

– Вас уволили из-за непонимания сути вашей работы?

– Может быть, не все были уверены в том, что моя работа была необходимой. Научное объяснение этой работы было важным, но не все понимали это из-за отсутствия знаний.

– Вас же пригласил Массимо Каррера, почему он не отстоял вашу должность перед руководством?

– Это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Axe111
1518984894
Господи. Да хоть черта лысого наймите. Цирк
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bset
1518985215
Какой нормальный русский человек поймет, если это так называть? В русском языке слова закончились? Чем слово "диетолог" плохо?
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Cherembas
1518987661
..........
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vick-north-west
1518991266
Нормальный ход, рекламный контракт с Гербалайфом да-авно закончился.
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Munez89
1519002529
Зашёл прочесть эту новость, только ради того, что бы не гуглить, что такое нутриционист))
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Опорник84
1519013784
Ну все, пропадет клуб без этого, как его, типа диетолога!
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InterMilLano1908
1519014183
походу она им там что то подсыпала в еду, вот и чемпионство взяли , а щас на сушняках играют
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oyabun
1519015853
Обычная подковерная борьба в коллективе. Стоит ли вообще выносить это здесь как новость?
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Недовольный
1519020901
вопрос:"...ПОЧЕМУ ОН НЕ ОТСТОЯЛ вашу должность перед руководством?".Ответ:"это было его личное решение пригласить меня в клуб. Так что да, Каррера знал и понимал важность моей работы. У нас было отличное сотрудничество".Просто суперский ответ на поставленный вопрос,стиль любого российского чиновника(мудко не исключение)
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nemolod
1519023173
Правильно уволили,потому что в Спартаке такие опытные повара,что без всяких нутри (тьфу)тистов знают,что нужно футболисту-несколько лет назад по ТВ даже была передача как раз о кухне красно-белых!
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