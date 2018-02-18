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    Дзагоев: «Когда в Европу? Когда позовете!»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков армейцев.

    «В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет – Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ.

    Карьера тренера? Не задумывался пока об этом. Но, как говорится, — никогда не зарекайся.

    С кем нравилось играть в ЦСКА? Много кто нравился — Вагнер и Думбия, например. С Карвальо я не играл в его лучшие годы, но даже потом когда он приходил в 2009 году в аренду и полгода отыграл при Зико, то был очень хорош. Много футболистов было, у которых многому научился. С кем было удобнее всего играть? С Вагнером.

    Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется)

    Когда снова обыграем «Спартак» 5:1? Надеюсь, что скоро. Приложим максимум усилий», — сказал Дзагоев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.02.2018 15:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 февраля 2018, 20:14

      Какая Европа лол

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 февраля 2018, 17:42

      Всё правильно сказал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 февраля 2018, 17:18

      Уже не по зовут увы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 18 февраля 2018, 17:12

      Твое место в Ахмате или в Анжи!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2018, 16:50

      наверное и не уедет ни когда. Так в ЦСКА карьеру и закончит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 февраля 2018, 15:56

      Думаю, что с Вагнером было лучше всего А.Дзагоеву играть. Вагнер Лав, Алана
      многому научил и, вообще, они вместе хорошо смотрелись, понимали друг друга
      и были сыграны.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 февраля 2018, 15:40

      Алан,поздновато уже,нужно было идти,когда звали!!!!
      Насчет Спартака!!!Ну не надо так вот говорить про такой счет.Пусть будет игра,а счет пусть любой,главное человеком быть)))

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