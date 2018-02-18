Дзагоев: «Когда в Европу? Когда позовете!»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков армейцев.

«В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет – Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ.

Карьера тренера? Не задумывался пока об этом. Но, как говорится, — никогда не зарекайся.

С кем нравилось играть в ЦСКА? Много кто нравился — Вагнер и Думбия, например. С Карвальо я не играл в его лучшие годы, но даже потом когда он приходил в 2009 году в аренду и полгода отыграл при Зико, то был очень хорош. Много футболистов было, у которых многому научился. С кем было удобнее всего играть? С Вагнером.

Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется)

Когда снова обыграем «Спартак» 5:1? Надеюсь, что скоро. Приложим максимум усилий», — сказал Дзагоев.