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Дзагоев: «Когда в Европу? Когда позовете!»

18 февраля 2018, 15:21
7

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев ответил на вопросы болельщиков армейцев.

«В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет – Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ.

Карьера тренера? Не задумывался пока об этом. Но, как говорится, — никогда не зарекайся.

С кем нравилось играть в ЦСКА? Много кто нравился — Вагнер и Думбия, например. С Карвальо я не играл в его лучшие годы, но даже потом когда он приходил в 2009 году в аренду и полгода отыграл при Зико, то был очень хорош. Много футболистов было, у которых многому научился. С кем было удобнее всего играть? С Вагнером.

Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется)

Когда снова обыграем «Спартак» 5:1? Надеюсь, что скоро. Приложим максимум усилий», — сказал Дзагоев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (7)
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Татарин за ЦСКА
1518957621
Алан,поздновато уже,нужно было идти,когда звали!!!! Насчет Спартака!!!Ну не надо так вот говорить про такой счет.Пусть будет игра,а счет пусть любой,главное человеком быть)))
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vladimir-7
1518958606
Думаю, что с Вагнером было лучше всего А.Дзагоеву играть. Вагнер Лав, Алана многому научил и, вообще, они вместе хорошо смотрелись, понимали друг друга и были сыграны.
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Joko21
1518961820
наверное и не уедет ни когда. Так в ЦСКА карьеру и закончит
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upiter622
1518963179
Твое место в Ахмате или в Анжи!
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Tajik-za Zenit
1518963532
Уже не по зовут увы
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за ЦСКА с 1980г
1518964921
Всё правильно сказал..
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Axe111
1518974071
Какая Европа лол
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