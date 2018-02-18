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    Конте: «Месси не забивал «Челси» в восьми матчах? Надеюсь, мы сможем продолжить эту традицию»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Мы давно начали анализировать игру «Барселоны» — около месяца назад. Это одна лучших команд в мире. Нужно постараться показать идеальную игру и попытаться сработать идеально в матче с командой такого типа.

    У «Барсы» фантастические характеристики по владению мячом, но без него они могут быть слабы. Мы должны попытаться использовать это.

    Месси не забивал в восьми матчах против «Челси»? Надеюсь, мы сможем продолжить эту традицию», — сказал Конте.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет 20 февраля в Лондоне.

    Источник: Metro

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    18.02.2018 13:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Владимир М 18 февраля 2018, 15:43

      надежда умирает последней)

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