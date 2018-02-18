Конте: «Месси не забивал «Челси» в восьми матчах? Надеюсь, мы сможем продолжить эту традицию»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
«Мы давно начали анализировать игру «Барселоны» — около месяца назад. Это одна лучших команд в мире. Нужно постараться показать идеальную игру и попытаться сработать идеально в матче с командой такого типа.
У «Барсы» фантастические характеристики по владению мячом, но без него они могут быть слабы. Мы должны попытаться использовать это.
Месси не забивал в восьми матчах против «Челси»? Надеюсь, мы сможем продолжить эту традицию», — сказал Конте.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет 20 февраля в Лондоне.
Источник: Metro