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Оздоев и Набиуллин выбрали номера в «Зените»

16 февраля 2018, 16:51
7

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что новички Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин определились с игровыми номерами. Полузащитник взял 27 номер, защитник – 15.

Под номером 15 до Эльмира Набиуллина выступали Ибрагим Цаллагов, Роман Широков, Ким Дон Джин, Лукаш Гартиг, а в самом начале своей карьеры — Андрей Аршавин.

27-й номер за последние 18 лет занимал только один футболист — с 2002-го по 2013-й годы под ним играл Игорь Денисов», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, оба экс-игрока «Рубина» попали в заявку главной команды на тренировочный сбор в Риме.

Ранее Оздоев обратился в адрес казанского клуба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир
Комментарии (7)
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Дети лимита
1518792469
Следующий Бердыев.
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paracetamol
1518797378
Надо было дать 13 и 66-й.
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grafff
1518800470
скоро номера у Зенита трехзначные пойдут. Бабло
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patra
1518800566
Вечный запас, хорошо если в заявку попадут.
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nik55
1518808854
а лавку
Ответить
СашкаГуров
1518817747
СТАКИМИ НОМЕРАМИ УДОБНО НА ЛАВКЕ СИДЕТЬ БУДЕТ.
Ответить
Garrincha58
1518853188
для коллекции
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