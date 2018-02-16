Оздоев и Набиуллин выбрали номера в «Зените»

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что новички Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин определились с игровыми номерами. Полузащитник взял 27 номер, защитник – 15.

Под номером 15 до Эльмира Набиуллина выступали Ибрагим Цаллагов, Роман Широков, Ким Дон Джин, Лукаш Гартиг, а в самом начале своей карьеры — Андрей Аршавин.

27-й номер за последние 18 лет занимал только один футболист — с 2002-го по 2013-й годы под ним играл Игорь Денисов», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, оба экс-игрока «Рубина» попали в заявку главной команды на тренировочный сбор в Риме.

Ранее Оздоев обратился в адрес казанского клуба.