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    Оздоев и Набиуллин выбрали номера в «Зените»

    Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что новички Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин определились с игровыми номерами. Полузащитник взял 27 номер, защитник – 15.

    Под номером 15 до Эльмира Набиуллина выступали Ибрагим Цаллагов, Роман Широков, Ким Дон Джин, Лукаш Гартиг, а в самом начале своей карьеры — Андрей Аршавин.

    27-й номер за последние 18 лет занимал только один футболист — с 2002-го по 2013-й годы под ним играл Игорь Денисов», – говорится в заявлении клуба.

    Напомним, оба экс-игрока «Рубина» попали в заявку главной команды на тренировочный сбор в Риме.

    Ранее Оздоев обратился в адрес казанского клуба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.02.2018 16:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2018, 10:39

      для коллекции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 17 февраля 2018, 00:49

      СТАКИМИ НОМЕРАМИ УДОБНО НА ЛАВКЕ СИДЕТЬ БУДЕТ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8027

      nik55 16 февраля 2018, 22:20

      а лавку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      patra 16 февраля 2018, 20:02

      Вечный запас, хорошо если в заявку попадут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 16 февраля 2018, 20:01

      скоро номера у Зенита трехзначные пойдут. Бабло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 19:09

      Надо было дать 13 и 66-й.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Дети лимита 16 февраля 2018, 17:47

      Следующий Бердыев.

      0
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