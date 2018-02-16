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    Оздоев попрощался с «Рубином»

    Новичок «Зенита» Магомед Оздоев обратился в адрес бывшего клуба – «Рубина».

    Хочу выразить свою благодарность клубу, который стал для меня родным за эти 4 года. Спасибо тренерскому штабу за его доверие,именно благодаря их работе я стал лучше как футболист. Спасибо моим партнерам по команде,с которыми мы стали как одна семья! Спасибо персоналу клуба, который каждый день старался для нас. И, конечно, спасибо болельщикам!

    В течение всего этого времени я не переставал ощущать вашу поддержку,как в минуты радости, так и в непростые моменты! Каждую игру я старался отдавать все свои силы и радовать вас!

    Спасибо, Казань, что стала домом для меня», – написал игрок в инстаграме.

    25-летний хавбек отправился с сине-бело-голубыми на тренировочный сбор в Риме.

    Источник: Instagram

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    16.02.2018 16:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 17 февраля 2018, 23:30

      Зеня как всегда собирает мусор.

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 16 февраля 2018, 22:02

      Непонятная покупка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 февраля 2018, 21:19

      Спасибо Зениту что купил меня и для меня новую лавку без дерматина

      0
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      Рейтинг: +22

      patra 16 февраля 2018, 20:08

      В принципе для Рубина не велика потеря, да и бабок выручили по максимуму.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 19:08

      Может все-таки не доедет до Питера, в пути потеряется?

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 февраля 2018, 17:27

      Ну и дурак....Рубин и Бердыев был твой шанс...

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 > каа 16 февраля 2018, 17:48

      Обзывать игрока-это подловато. Он не сам перешел, его продал клуб, чтобы расплотиться с долгами. Тоже самое и Набиуллин. Ругайте лучше президента клуба.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2018, 16:56

      И тебе спасибо,Магомед!
      Может быть теперь, играя в Зените, ты и принесёшь пользу Рубину..
      Во всяком случае,была информация, что с твоим приходом Зенит может расторгнуть контракт с Нобоа.. Но, если даже и не расторгнет,твой уход- уже большое дело.Спасибо тебе за это.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 16:52

      Скоро вернётся в аренду.

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