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Оздоев попрощался с «Рубином»

16 февраля 2018, 16:22
8

Новичок «Зенита» Магомед Оздоев обратился в адрес бывшего клуба – «Рубина».

Хочу выразить свою благодарность клубу, который стал для меня родным за эти 4 года. Спасибо тренерскому штабу за его доверие,именно благодаря их работе я стал лучше как футболист. Спасибо моим партнерам по команде,с которыми мы стали как одна семья! Спасибо персоналу клуба, который каждый день старался для нас. И, конечно, спасибо болельщикам!

В течение всего этого времени я не переставал ощущать вашу поддержку,как в минуты радости, так и в непростые моменты! Каждую игру я старался отдавать все свои силы и радовать вас!

Спасибо, Казань, что стала домом для меня», – написал игрок в инстаграме.

25-летний хавбек отправился с сине-бело-голубыми на тренировочный сбор в Риме.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1518789135
Скоро вернётся в аренду.
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семёнычев
1518789379
И тебе спасибо,Магомед! Может быть теперь, играя в Зените, ты и принесёшь пользу Рубину.. Во всяком случае,была информация, что с твоим приходом Зенит может расторгнуть контракт с Нобоа.. Но, если даже и не расторгнет,твой уход- уже большое дело.Спасибо тебе за это.
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каа
1518791261
Ну и дурак....Рубин и Бердыев был твой шанс...
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paracetamol
1518797280
Может все-таки не доедет до Питера, в пути потеряется?
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patra
1518800919
В принципе для Рубина не велика потеря, да и бабок выручили по максимуму.
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Полная Канистра
1518805148
Спасибо Зениту что купил меня и для меня новую лавку без дерматина
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Lakhamu
1518899401
Зеня как всегда собирает мусор.
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