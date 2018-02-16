Оздоев попрощался с «Рубином»

Новичок «Зенита» Магомед Оздоев обратился в адрес бывшего клуба – «Рубина».

Хочу выразить свою благодарность клубу, который стал для меня родным за эти 4 года. Спасибо тренерскому штабу за его доверие,именно благодаря их работе я стал лучше как футболист. Спасибо моим партнерам по команде,с которыми мы стали как одна семья! Спасибо персоналу клуба, который каждый день старался для нас. И, конечно, спасибо болельщикам!

В течение всего этого времени я не переставал ощущать вашу поддержку,как в минуты радости, так и в непростые моменты! Каждую игру я старался отдавать все свои силы и радовать вас!

Спасибо, Казань, что стала домом для меня», – написал игрок в инстаграме.

25-летний хавбек отправился с сине-бело-голубыми на тренировочный сбор в Риме.